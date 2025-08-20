OnePlus के नए फोन में तगड़ा डिस्प्ले, मिल सकता है 165Hz का रिफ्रेश रेट, नया कलर ऑप्शन भी oneplus 15 expected to offer 165hz refresh rate display may come with 7000mah battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
OnePlus के नए फोन में तगड़ा डिस्प्ले, मिल सकता है 165Hz का रिफ्रेश रेट, नया कलर ऑप्शन भी

वनप्लस 15 के डिस्प्ले के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। एक लीक में कहा गया है कि फोन में कंपनी 165Hz के रिफ्रेश रेट और 1.5K+ रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन की बैटरी 7000mAh की हो सकती है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:24 AM
OnePlus 15 का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी का यह फोन बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। फोन की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन लगातार आ रही लीक्स से यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। पिछली कुछ लीक में फोन के बारे में कई जानकारियां दी गई हैं और अब जो लीक आई है उसमें फोन के डिस्प्ले के बारे में बताया गया है। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार वनप्लस 15 1.5K+ रेजॉलूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। बताया जा रहा है कि फोन एक नए सिस्टम पर रन करेगा, जो एक अपग्रेडेड इंजन से लैस होगा। इसे 165fps गेमप्ले के लिए डिजाइन किया गया है।

फोन के डिस्प्ले के बारे में पिछली लीक में डीसीएस ने बताया था कि यह फोन BOE के 6.78 इंच के फ्लैट OLED LTPO डिस्प्ले से लैस होगा। खास बात है कि फोन में कंपनी चारों साइड में अल्ट्र-थिन बेजल्स देने वाली है। लीक में बताया गया है कि फोन को कंपनी नए 'मून रॉक ब्लैक' कलर ऑप्शन में भी लॉन्च करेगी, जिसे हाई लाइट अबजॉर्प्शन रेट वाला बताया जा रहा है। कंपनी इसे सुपर ब्लैक का नेक्स्ट-जेनरेशन वर्जन बता रही है। इसके अलावा कंपनी फोन के साथ ऑफर किए जाने वाले सैंडस्टोन मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस में भी और सुधार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें आपको रिफाइन्ड टेक्चर ऑफर कर सकती है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दे सकती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको तीन कैमरे मिल सकते हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और 50 मेगापिक्सल का एक 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो शामिल हो सकता है। फोन में कंपनी राउंड कैमरा मॉड्यूल की बजाय स्क्वेयर मॉड्यूल ऑफर कर सकती है। प्रोसेसर की जहां तक बात है, तो फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 से लैस हो सकता है।

