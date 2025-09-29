सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ इस आकर्षक कलर में आ रहा OnePlus 15, कैमरा लेगा DSLR जैसी धांसू फोटो, अगले महीने लॉन्च

OnePlus 15 से जुड़ी सभी जानकारी लीक हो गई हैं। यह फोन सैंड ड्यून कलरवे के साथ आने वाला है। इसमें एक मिनिमलिस्ट कैमरा डेको होने की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही फोन में 7300mAh की बैटरी हो सकती है।

Mon, 29 Sep 2025 05:24 PM

वनप्लस 15 अगले महीने चीन में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फोन वनप्लस 13 का सक्सेसर होगा और हाल ही में भारत में क्वालकॉम के एक इवेंट में यह फोन देखा गया था। वनप्लस ने कई डिज़ाइन फीचर्स की भी जानकारी दी है और सैंड ड्यून कलरवे के बारे में और जानकारी शेयर की है। ब्रांड के अनुसार, यह "ड्यून एस्थेटिक्स" से प्रेरित है। वनप्लस 15 में एयरोस्पेस-ग्रेड मेटल मिड-फ्रेम है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह टाइटेनियम से हल्का है और बेहतर वियर रेजिस्टेंस प्रदान करता है। वनप्लस 15 के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर के साथ आने की उम्मीद है।

OnePlus 15 की डिज़ाइन डिटेल्स वनप्लस द्वारा एक वीबो पोस्ट के अनुसार, वनप्लस 15 अक्टूबर में चीन में लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक मिनिमलिस्ट कैमरा डेको होने की पुष्टि की गई है, जो हाल ही में लॉन्च किए गए वनप्लस 13s के कैमरा मॉड्यूल से काफी मिलता-जुलता है, जिसमें गोलाकार द्वीप के बजाय चौकोर डिज़ाइन है। वनप्लस ने कहा कि उसके अपकमिंग हैंडसेट में एयरोस्पेस-ग्रेड नैनो-सिरेमिक मेटल मिड-फ्रेम होगा।

OnePlus 15 के फीचर्स OnePlus 15 में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले आने की संभावना है, जिसमें 165 Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट हो सकता है। फोन में Snapdragon 8 Elite 5 चिपसेट है, जो कि हाई परफॉरमेंस और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। कन्फिगरेशन में 16GB LPDDR5x RAM और 1 TB UFS 4.1 स्टोरेज के विकल्प दिए जा सकते हैं।

सबसे बड़े आकर्षण में से एक है इसकी बैटरी फोन में 7300mAh की बैटरी हो सकती है। जो 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि OnePlus 15 में 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। OnePlus 15 में IP66, IP68 और IP69 की सर्टिफिकेशन होने की संभावना है यानी यह पानी और धूल दोनों से सुरक्षित है।