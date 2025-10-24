Amazon पर दिखा OnePlus 15 का जबरदस्त टीजर; तीन 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले, AI पॉवर

संक्षेप: OnePlus 15 जल्द भारत में लॉन्च होगा जिसमें मिलेगा Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 165Hz डिस्प्ले, 7,000mAh बैटरी व ट्रिपल 50 MP कैमरा। जानें लॉन्च डेट और कीमत।

OnePlus 15 Launch: यदि आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में एक नया कदम उठाना चाहते हैं, तो OnePlus 15 आपके लिए एक बड़ी तैयारी लेकर आ रहा है। कंपनी ने अब जाहिर कर दिया है कि यह आगामी मॉडल चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च होगा और भारत में संभावित रूप से 13 नवंबर तक उपलब्ध हो सकता है। OnePlus 15 में 165Hz की अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 7000 mAh की बैटरी और ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरे जैसे फीचर्स हैं। तो अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो गेमिंग, कैमरा और बैटरी तीनों में दमदार हो तो OnePlus 15 को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

OnePlus 15 की कीमत और फीचर्स (लीक) माइक्रोसाइट इस बात की पुष्टि करती है कि अपकमिंग वनप्लस 15 भारत में इसी प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होगा। इससे यह भी पता चलता है कि अपकमिंग फ्लैगशिप हैंडसेट का भारतीय संस्करण स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। अभी तक भारत में फोन की सटीक लॉन्च तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन माइक्रोसाइट से पता चलता है कि हैंडसेट जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा।

वनप्लस 15 के लिए एक समर्पित लैंडिंग पेज जोड़े जाने के कुछ दिनों बाद आई है। वनप्लस इंडिया वेबसाइट पर मौजूद माइक्रोसाइट से पता चलता है कि कंपनी 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने के दो दिन बाद, 29 अक्टूबर को "कुछ खास" पेश करेगी। लेकिन अफवाह है कि कंपनी उसी दिन भारत में वनप्लस 15 के लॉन्च की तारीख का खुलासा कर सकती है।

हाल ही में, एक टिप्सटर ने यूके में वनप्लस 15 की कीमत का खुलासा करते हुए दावा किया कि इसकी शुरुआती कीमत इसके पिछले मॉडल, वनप्लस 13 से कम हो सकती है। लीकर के अनुसार, फ्लैगशिप फोन के 16GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत यूके में GBP 949 (लगभग 1,11,000 रुपये) हो सकती है। वहीं, भारत में, वनप्लस 15 के बेस वेरिएंट की कीमत कथित तौर पर 70,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच होगी।