OnePlus के नए फोन में 16GB तक की रैम, कलर ऑप्शन भी लीक, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

वनप्लस 15 के लॉन्च होने का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। लॉन्च से पहले आई एक लीक में फोन के कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार फोन तीन कलर ऑप्शन और 16जीबी तक की रैम में आएगा।

OnePlus 15 का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। यह फोन पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। लॉन्च से पहले फोन के बारे में नई-नई लीक आ रही हैं। इसी कड़ी में अब एक नई लीक आई है, जिसमें फोन के कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट्स की जानकारी दी गई है। डिजिटल चैट स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार वनप्लस का यह फोन पांच वेरिएंट - 12जीबी+512जीबी, 12जीबी+512जीबी, 16जीबी+512जीबी और 16जीबी+1टीबी में आएगा।

इन कलर ऑप्शन में आ सकता है फोन वनप्लस 15 के कलर्स के बारे में टिपस्टर ने कहा कि कंपनी इस फोन को ब्लैक, पर्पल और एक शाइनी टाइटेनियम वेरिएंट में लॉन्च करने वाली है। बताया जा रहा है कि फोन का ब्लैक कलर मून रॉक ब्लैक हो सकता है, जिसका लाइट अबजॉर्प्शन रेट काफी हाई रहता है। डीसीएस ने आगे कहा कहा कि फोन का वेट 215 ग्राम के आसपास हो सकता है।

मिल सकती है 7000mAh की बैटरी लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। हालांकि, इसका रेजॉलूशन 1.5K हो सकता है, जो एक डाउनग्रेड है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 दे सकती है। फोन की बैटरी 7000mAh की बो सकती है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

50 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरा कैमरा की बात करें, तो कंपनी का यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस हो सकता है। इसमें 50 मेगापिक्सल के OIS मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। खास बात है कि फोन में ऑफर किया जाने वाले कैमरा मॉड्यूल सर्कुलर से स्क्वेयर हो सकता है। बताते चलें कि यह फोन बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर भी लिस्ट हो गया है। यह फोन अक्टूबर में चीन में लॉन्च हो सकता है।

Loading Suggestions...