वनप्लस के इन दो फोन की आज होगी धमाकेदार एंट्री, लॉन्च से पहले ही सामने आई दोनों की कीमत

संक्षेप: वनप्लस आज अपने दो नए स्मार्टफोन- OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 को लॉन्च करने वाली है। ये फोन चीन में लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले वीबो पर इन दोनों डिवाइसेज के प्राइस लीक हो गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

वनप्लस फैन्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। कंपनी आज अपने दो नए स्मार्टफोन- OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 को लॉन्च करने वाली है। ये फोन चीन में लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले वीबो पर इन दोनों डिवाइसेज के प्राइस लीक हो गए हैं। लीक के अनुसार वनप्लस 15 के 16जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 4299 युआन (करीब 52921 रुपये) हो सकती है। वहीं, इस फोन का 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 4899 युआन (करीब 60,308 रुपये) का हो सकता है। बात करें फोन के टॉप-एंड वेरिएंट यानी 16जीबी रैम + 1टीबी स्टोरेज की कीमत 5399 युआन (करीब 66,462 रुपये) हो सकती है।

वनप्लस एस 6 की बात करें, तो इसके 12जीबी रैम और 512जीबी इंटरनल स्टोरेज की कीमत 3099 युआन (करीब 38,150 रुपये) हो सकती है। वहीं, इसका 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 3399 युआन (करीब 41842 रुपये) के प्राइसटैग के साथ एंट्री कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वनप्लस के ये फोन 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज में भी आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये कीमतें लीक पर आधारित हैं। डिवाइसेज के असल कीमतों का खुलासा लॉन्च इवेंट में ही किया जाएगा। वनप्लस 15 का लॉन्च इवेंट चीन में शाम 7 बजे (भारत के समयानुसार शाम 4.30 बजे) शुरू होगा।

वनप्लस 15 और एस 6 के फीचर और स्पेसिफिकेशन वनप्लस 15 के कुछ खास फीचर कन्फर्म हो गए हैं। फोन में कंपनी 2772 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन की बैचपी 7300mAh की है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है।

एस 6 की बात करें, तो यह फोन 6.83 इंच के 1.5K डिस्प्ले के साथ आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिलेगा। फोन की बैटरी 7800mAh की है, दो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। मेटल फ्रेम वाला यह फोन IP68/69/69K वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा।