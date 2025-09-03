गर्दा उड़ाने आ रहा OnePlus 15 5G, पहली बार किसी फोन में मिलेगा इतना दमदार प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी OnePlus 15 5G likely be the first smartphone with powerful processor Big Design Changes Major Camera Upgrade check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
गर्दा उड़ाने आ रहा OnePlus 15 5G, पहली बार किसी फोन में मिलेगा इतना दमदार प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी

वनप्लस जल्द अपना दमदार फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 को लॉन्च करने वाला है। यह फोन कई नए फीचर्स के साथ आने वाला है। खबर है कि OnePlus 15 में सबसे ताकतवर प्रोसेसर और इन-हाउस Image Engine कैमरा तकनीक के बने तीन 50MP लेंस मिलेंगे।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 11:25 AM
वनप्लस इस साल आखिर तक एक नया नया धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अपने नए फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस बार OnePlus ने “14” नंबर छोड़कर सीधे “15” से शुरुआत करने का फैसला किया है। लीक्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite 2 प्रोसेसर के साथ आएगा जो 3nm तकनीक पर आधारित है और मॉडल से बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। OnePlus 15 डिज़ाइन में भी बड़ा बदलाव ले आएगा स्क्वेयर कैमरा मॉड्यूल, पतले बेज़ल और फ्लैट स्क्रीन नए दौर की पहचान बनते दिख रहे हैं। कंपनी खुद की कैमरा इमेजिंग टेक्नोलॉजी "Image Engine" लेकर आ रही है। यह नया कैमरा सिस्टम बेहतर लो-लाइट फोटो, बढ़िया रंग-कंट्रास्ट और डायनामिक रेंज के लिए एडवांस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेगा। आइए डिटेल में आपको रू-ब-रू कराते हैं इस फोन की कीमत, लॉन्च टाइमलाइन और सभी फीचर से:

OnePlus 15 के फीचर्स (लीक)

डिस्प्ले: OnePlus 15 में फ्लैट 6.78-इंच OLED डिस्प्ले (1.5K रिज़ॉल्यूशन, 165Hz रिफ्रेश रेट) होने का अनुमान है जो पिछले curved डिस्प्ले की तुलना में एक बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ LIPO (Low Injection Pressure Over molding) तकनीक से पतले बेज़ल्स और बेहतर टिकाऊपन मिल सकता है।

दमदार प्रोसेसर: फोन Snapdragon 8 Elite 2 प्रोसेसर (3nm) के साथ आने वाला पहला फोन होगा, जो लगभग 25% बेहतर CPU और GPU प्रदर्शन देते हैं। इसके साथ 16GB तक RAM और LPDDR5X/UFS4.0 स्टोरेज जैसी एडवांस्ड तकनीकों से लैस हो सकता है।

बैटरी और चार्जिंग सिस्टम: OnePlus 15 में 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी यह OnePlus 13 की तुलना में बैटरी में काफी बड़ा बदलाव होगा।

कैमरा: OnePlus 15 अपनी नई Image Engine तकनीक के साथ Hasselblad साझेदारी से अलग राह पर जाने का संकेत दे रहा है। यह कैमरा सिस्टम लो लाइट की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन, सटीक स्किन टोन और डायनामिक रेंज और हाई-क्वालिटी वीडियो प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। जिसमें तीन 50MP कैमरा सेंसर: मुख्य, अल्ट्रा-वाइड और 3× ज़ूम सेंसोर शामिल हो सकते हैं। साथ ही Image Engine या AI मैपिंग जैसे फीचर्स कैमरा परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं।

OnePlus 15 की लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन अक्टूबर 2025 में चीन में और जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च होगा। फोन शुरुआती कीमत 70,000 रुपये से 80,000 रुपये तक होने उम्मीद है।

