गर्दा उड़ा देगा OnePlus 15, इस वेरिएंट में मिलेगी तेजतर्रार रैम स्पीड, खरीदने से पहले देखें डिटेल

संक्षेप: OnePlus 15 रैम के हिसाब से इसे दो वेरिएंट - 12GB और 16GB में लॉन्च किया गया है। लेकिन टॉप वेरिएंट में ज्यादा रैम ही नहीं है, बल्कि तेज रैम भी है। दरअसल, इसके 12GB मॉडल में LPDDR5X अल्ट्रा की रेटिंग 9,600 Mbps है, जबकि, 16GB मॉडल में LPDDR5X अल्ट्रा+ की रेटिंग 10,667 Mbps है।

Sat, 15 Nov 2025 01:15 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
16GB मॉडल में तेज रैम

यह हाई-एंड वेरिएंट के लिए 11% की गति वृद्धि है। दोनों तकनीकी रूप से LPDDR5X हैं, लेकिन 'अल्ट्रा+' लेबल सैमसंग की नई मेमोरी पीढ़ी की ओर इशारा करता है। वीवो ने अपने X300 प्रो सैटेलाइट एडिशन पर भी यही ब्रांडिंग इस्तेमाल की है, इसलिए शब्दावली सही है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, 16GB वेरिएंट की 10,667 Mbps की पीक स्पीड LPDDR6 की बेसलाइन स्पीड से भी मेल खाती है, जिसके अगले साल मेनस्ट्रीम फोन में आने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, 16GB OnePlus 15 पहले से ही अगली पीढ़ी की मेमोरी बैंडविड्थ को टक्कर दे रहा है।

ये भी पढ़ें:आ गया OnePlus 15, भारत का सबसे शक्तिशाली फोन, बिक्री शुरू; FREE मिल रहे ईयरबड्स

रोजमर्रा के इस्तेमाल में, तेज रैम ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग और तेज ऑन-डिवाइस AI अनुभव जैसी चीजों में मदद कर सकती है। 12GB मॉडल भी उतना ही अच्छा है। इसकी 9,600 Mbps LPDDR5X मेमोरी, OnePlus 13 की 8,533 Mbps मेमोरी से काफी बेहतर है। लेकिन अगर आप OnePlus 15 जैसी सबसे तेज स्पीड चाहते हैं, तो 'Ultra+' वाला 16GB वाला मॉडल परफेक्ट ऑप्शन है।

कुल मिलाकर, यह देखना दिलचस्प है कि वनप्लस हाल ही में परफॉर्मेंस पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है। पूरी तरह से सपाट डिजाइन से लेकर कस्टम राउटर-ग्रेड वाई-फाई चिप और समर्पित टच-रिस्पॉन्स हार्डवेयर पर अपना बजट शिफ्ट करने तक - वनप्लस 13 की तुलना में कम सक्षम कैमरा हार्डवेयर का उपयोग करते हुए और हैसलब्लैड साझेदारी को समाप्त करते हुए - यह स्पष्ट है कि कंपनी अपने नए फ्लैगशिप को एक गेमिंग फोन के रूप में पेश कर रही है जो कई उपयोगकर्ताओं के लिए एक नियमित फ्लैगशिप के रूप में भी काम कर सकता है।

फ्री मिल रहा ईयरबड्स, इतनी है अलग-अलग वेरिएंट की कीमत

फोन की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 72,999 रुपये है। इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये है। HDFC बैंक ऑफर का फायदा उठाकर 4,000 रुपये की छूट का लाभ लिया जा सकेगा, जिसके बाद 12GB+256GB वेरिएंट को 68,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट को 75,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा। फोन की खरीदी पर ग्राहकों को वनप्लस नॉर्ड बस्ड 3 बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। फोन की ओपन सेल 13 नवंबर रात 8PM से शुरू होगी। फोन को ऑनलाइन वनप्लस डॉट इन, वनप्लस स्टोर ऐप, Amazon डॉट इन से खरीदा जा सकता है। इसे ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स जैसे वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से भी खरीदा जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
