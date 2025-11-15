गर्दा उड़ा देगा OnePlus 15, इस वेरिएंट में मिलेगी तेजतर्रार रैम स्पीड, खरीदने से पहले देखें डिटेल

संक्षेप: OnePlus 15 रैम के हिसाब से इसे दो वेरिएंट - 12GB और 16GB में लॉन्च किया गया है। लेकिन टॉप वेरिएंट में ज्यादा रैम ही नहीं है, बल्कि तेज रैम भी है। दरअसल, इसके 12GB मॉडल में LPDDR5X अल्ट्रा की रेटिंग 9,600 Mbps है, जबकि, 16GB मॉडल में LPDDR5X अल्ट्रा+ की रेटिंग 10,667 Mbps है।

Sat, 15 Nov 2025 01:15 PM

OnePlus 15 को हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो वेरिएंट - 12GB+512GB और 16GB+512GB में लॉन्च किया गया है। इन दोनों मॉडल में डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सबकुछ एक जैसा है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स में एक छोटी सी कमी है जो 16GB मॉडल को एक बड़ा फायदा देती है। इसमें सिर्फ ज्यादा रैम ही नहीं है, बल्कि तेज रैम भी है। जी हां, 16GB मॉडल में तेज रैम स्पीड मिलती है। लिस्टिंग के मुताबिक, वनप्लस कॉन्फिगरेशन के आधार पर दो अलग-अलग LPDDR5X चिप्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके 12GB मॉडल में LPDDR5X अल्ट्रा की रेटिंग 9,600 Mbps है, जबकि, 16GB मॉडल में LPDDR5X अल्ट्रा+ की रेटिंग 10,667 Mbps है।

16GB मॉडल में तेज रैम यह हाई-एंड वेरिएंट के लिए 11% की गति वृद्धि है। दोनों तकनीकी रूप से LPDDR5X हैं, लेकिन 'अल्ट्रा+' लेबल सैमसंग की नई मेमोरी पीढ़ी की ओर इशारा करता है। वीवो ने अपने X300 प्रो सैटेलाइट एडिशन पर भी यही ब्रांडिंग इस्तेमाल की है, इसलिए शब्दावली सही है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, 16GB वेरिएंट की 10,667 Mbps की पीक स्पीड LPDDR6 की बेसलाइन स्पीड से भी मेल खाती है, जिसके अगले साल मेनस्ट्रीम फोन में आने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, 16GB OnePlus 15 पहले से ही अगली पीढ़ी की मेमोरी बैंडविड्थ को टक्कर दे रहा है।

रोजमर्रा के इस्तेमाल में, तेज रैम ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग और तेज ऑन-डिवाइस AI अनुभव जैसी चीजों में मदद कर सकती है। 12GB मॉडल भी उतना ही अच्छा है। इसकी 9,600 Mbps LPDDR5X मेमोरी, OnePlus 13 की 8,533 Mbps मेमोरी से काफी बेहतर है। लेकिन अगर आप OnePlus 15 जैसी सबसे तेज स्पीड चाहते हैं, तो 'Ultra+' वाला 16GB वाला मॉडल परफेक्ट ऑप्शन है।

कुल मिलाकर, यह देखना दिलचस्प है कि वनप्लस हाल ही में परफॉर्मेंस पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है। पूरी तरह से सपाट डिजाइन से लेकर कस्टम राउटर-ग्रेड वाई-फाई चिप और समर्पित टच-रिस्पॉन्स हार्डवेयर पर अपना बजट शिफ्ट करने तक - वनप्लस 13 की तुलना में कम सक्षम कैमरा हार्डवेयर का उपयोग करते हुए और हैसलब्लैड साझेदारी को समाप्त करते हुए - यह स्पष्ट है कि कंपनी अपने नए फ्लैगशिप को एक गेमिंग फोन के रूप में पेश कर रही है जो कई उपयोगकर्ताओं के लिए एक नियमित फ्लैगशिप के रूप में भी काम कर सकता है।