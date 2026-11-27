OnePlus यूजर्स का काम आसान, इन फोन्स से अपने आप अनलॉक हो जाएगा PC
OnePlus 15 और 15R यूजर्स को ColorOS 17 अपडेट के साथ PC को ऑटोमैटिक अनलॉक करने का फीचर मिल रहा है। इसकी मदद से फोन से रिमोट कनेक्शन होने पर PC सेव किए गए पासवर्ड से अपने आप अनलॉक हो सकेगा।
टेक कंपनी वनप्लस ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोलआउट करना शुरू किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन के जरिए PC को अपने आप अनलॉक कर सकेंगे। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के काम आएगा जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने इसे Device Connect और O+ Connect इकोसिस्टम के साथ जोड़ा है।
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नए फीचर का नाम 'Automatically Unlock When Connected' है। इसके जरिए फोन से PC का रिमोट कनेक्शन स्टेबलिश होने पर कंप्यूटर को बार-बार पासवर्ड डालकर अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए फोन में PC का पासवर्ड सेव होना चाहिए और फीचर को पहले एक्टिवेट करना होगा।
फोन से कैसे होगा PC अनलॉक?
इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- सबसे पहले अपने OnePlus स्मार्टफोन को Device Connect के जरिए PC से रिमोट कनेक्ट करें।
- कनेक्शन के दौरान फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले Floating Ball पर टैप करें।
- अब इसमें More ऑप्शन पर जाएं।
- यहां Unlock PC का विकल्प चुनें।
- इसके बाद Automatically Unlock When Connected फीचर को ऑन कर दें।
इसके बाद जब भी फोन और PC के बीच सपोर्टेड रिमोट कनेक्शन स्टेबलिश होगा, कंप्यूटर सेव किए गए पासवर्ड की मदद से अपने आप अनलॉक हो सकेगा। यानी हर बार यूजर्स को PC का पासवर्ड मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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इन OnePlus डिवाइसेज को मिलेगा फीचर
कंपनी के नवंबर, 2026 के अपडेट के साथ ColorOS 17 पर चलने वाले OnePlus 15 और OnePlus 15R समेत OnePlus 13 सीरीज के डिवाइस को यह फंक्शनैलिटी मिल रही है। वहीं OxygenOS 16 पर चलने वाले कई अन्य OnePlus स्मार्टफोन और टैबलेट को भी यह फीचर दिया जा रहा है। इनमें OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus 10 Pro, OnePlus Open और कई Nord सीरीज के डिवाइस शामिल हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर फोन के PC के पास आते ही उसे अनलॉक नहीं करता। इसके लिए Device Connect के जरिए रिमोट कनेक्शन एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही, यूजर्स को इस फीचर को पहली बार खुद एक्टिवेट करना होगा।
बता दें, इस अपडेट में ColorOS 17 यूजर्स के लिए Translate ऐप को भी बेहतर बनाया गया है। अब किसी शब्द का मतलब देखने पर उसके साथ पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोननसिएशन, ग्रामर से जुड़ी जानकारी और उदाहरण भी मिलेंगे। इससे यूजर्स को शब्दों का मतलब समझने में आसानी होगी। साथ ही स्मार्ट फोटो स्टोरेज को भी लेटेस्ट अपडेट का हिस्सा बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।