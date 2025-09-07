OnePlus यूजर्स की मौज, अब इस फोन में आया लेटेस्ट अपडेट, मिलेंगे ढेर सारे नए फीचर्स

OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। वनप्लस ने अपने एक लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। कंपनी ने OnePlus 13s स्मार्टफोन के लिए OxygenOS 15.0.2.601 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है।

OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। वनप्लस ने अपने एक लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने OnePlus 13s स्मार्टफोन के लिए OxygenOS 15.0.2.601 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसका वर्जन नंबर IN: CPH2723_15.0.2.601(EX01) है। यह अपडेट केवल भारत के लिए है, क्योंकि डिवाइस को विशेष रूप से भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था।

चूंकि यह अपडेट अलग-अलग फेज में रोलआउट किया जा रहा है, इसलिए सभी डिवाइस तक पहुंचने में लगभग एक या दो हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपको यह अभी तक नहीं मिला है, तो अगले कुछ दिनों में आपको यह मिल जाएगा। कई बग फिक्स के साथ, यह अपडेट सितंबर 2025 सिक्योरिटी पैच भी लेकर आया है।

आमतौर पर, आपका स्मार्टफोन आपको अपडेट उपलब्ध होने पर सूचित कर देगा। हालांकि, आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर, नीचे स्क्रॉल करके और सॉफ्टवेयर अपडेट चुनकर खुद भी मैनुअली चेक कर सकते हैं कि नया अपडेट आपको मिला है या नहीं।

नए अपडेट में क्या-क्या खास मिलेगा यह अपडेट स्क्रीन लॉक होने पर लाइव अलर्ट या नोटिफिकेशन पर टैप करने पर एनिमेशन को बेहतर बनाता है। एक नया मैप एल्बम जोड़ा गया है, जिससे यूजर मैप पर सभी लोकेशन वाली तस्वीरें देख सकते हैं। इस अपडेट में सिस्टम सुरक्षा बढ़ाने के लिए सितंबर 2025 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी शामिल है।

प्राइवेट एल्बम से पब्लिक एल्बम में शिफ्ट की गई तस्वीरें अब अपनी ओरिजनल लोकेशन पर पुनः दिखाई देंगी। यूजर प्राइवेट सेफ के हर सेकेंडरी पेज और तस्वीरों के लॉक किए गए एल्बम में अपना प्राइवेसी पासवर्ड भी बदल सकते हैं। डेली और वीकली स्क्रीन टाइम अब ​​फोन मैनेजर के अंतर्गत ऐप मैनेजमेंट में देखा जा सकता है, और IR रिमोट में रिमोट कंट्रोल पैनल बटन का लेआउट एडजस्ट किया गया है।

OnePlus 13s के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस 13s में 6.32-इंच 1.5K (1216×2640 पिक्सेल) LTPO ProXDR डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स तक ब्राइटनेस लेवल मिलता है। स्क्रीन में एक्वा टच 2.0 तकनीक और ग्लव मोड है, जिससे यूजर्स गीले या ग्लव्स पहने हाथों से भी फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 12GB LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 15 के साथ आता है। स्मार्टफोन एक कस्टमाइजेबल प्लस की से लैस है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक दबाकर रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट मोड के बीच स्विच करने के लिए किया जा सकता है। इसे कैमरा खोलने, ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट का ट्रांसलेट करने या टॉर्च चालू करने जैसे कामों के लिए भी कस्टमाइज किया जा सकता है। बटन को एक बार दबाने से एआई प्लस माइंड स्पेस भी लॉन्च हो सकता है।

वनप्लस 13s के माइंड स्पेस का इस्तेमाल करके यूजर्स आर्टिकल, फोटो, चैट और शेड्यूल जैसी जानकारी को एक जगह सेव कर सकते हैं और उन्हें आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन कई AI पावर्ड इमेजिंग टूल्स जैसे AI डिटेल बूस्ट, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन इरेजर, AI रिफ्रेम आदि से लैस है। इसमें AI प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे AI ट्रांसलेशन, AI वॉयसस्क्राइब, AI कॉल असिस्टेंट, AI सर्च, और गूगल का सर्किल टू सर्च फीचर और गूगल जेमिनी भी सपोर्ट भी मिलता है।

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-700 प्राइमरी सेंसर और f/2.0 अपर्चर, 2x ऑप्टिकल जूम और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का S5KJN5 टेलीफोटो शूटर शामिल है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए f/2.0 अपर्चर और EIS सपोर्ट वाला 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।