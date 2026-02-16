हमेशा के लिए ₹4000 सस्ता हुआ OnePlus का 6000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरे वाला फ्लैगशिप AI फोन

6000mAh बैटरी और दमदार कैमरा वाला OnePlus का फ्लैगशिप फोन भारत में अपने लॉन्च प्राइस से 4000 रुपए सस्ता हो गया है। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है। जानें अब कितने में मिलेगा ये फोन:

OnePlus 13s Price Drop: अगर आप 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो OnePlus 13s एक अच्छा ऑप्शन है। वनप्लस का कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन वनप्लस 13s अब वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट और अमेजन इंडिया पर 4,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 54,999 रुपये थी, लेकिन फिलहाल यह 50,999 रुपये में बिक रहा है, यानी 4,000 रुपये की छूट। बैंक के कैशबैक या नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर्स के साथ, आप इस फोन को 50,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन की तलाश कर रहे तो शानदार डील है।

अगर आप इस फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो शायद अब खरीदने का सबसे अच्छा समय है। नई कीमत स्टॉक क्लियर करने या सेल बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है।

OnePlus 13s कीमत में बदलाव और ऑफर OnePlus 13s अब भारत में 50,999 रुपए की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है, जो 54,999 रुपए से पहले थी। यह नई कीमत Amazon India और OnePlus.in दोनों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई बैंक कार्ड ऑफर्स, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप फोन लेने का सोच रहे हैं तो इसे अभी खरीदना एक अच्छा है।

OnePlus 13s के खास फीचर्स OnePlus 13s में 6.32 इंच का ProXDR LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जो देखने में काफी प्रीमियम फील देता है। इसका 120Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और गेमिंग को बेहद स्मूद बना देता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाती है, इसलिए तेज धूप में भी कंटेंट साफ दिखाई देता है और आउटडोर इस्तेमाल में दिक्कत नहीं होती। कैमरे की बात करें तो फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर है, जो दिन और रात दोनों में अच्छी डिटेल और नैचुरल कलर के साथ फोटो क्लिक करता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, जो 2x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है और AI की मदद से तस्वीरों को और बेहतर बनाता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है, जो AI ब्यूटीफिकेशन और HDR सपोर्ट के साथ आता है। इससे ली गई सेल्फी शार्प और क्लियर दिखती है।