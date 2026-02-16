हमेशा के लिए ₹4000 सस्ता हुआ OnePlus का 6000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरे वाला फ्लैगशिप AI फोन
6000mAh बैटरी और दमदार कैमरा वाला OnePlus का फ्लैगशिप फोन भारत में अपने लॉन्च प्राइस से 4000 रुपए सस्ता हो गया है। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है। जानें अब कितने में मिलेगा ये फोन:
OnePlus 13s Price Drop: अगर आप 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो OnePlus 13s एक अच्छा ऑप्शन है। वनप्लस का कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन वनप्लस 13s अब वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट और अमेजन इंडिया पर 4,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 54,999 रुपये थी, लेकिन फिलहाल यह 50,999 रुपये में बिक रहा है, यानी 4,000 रुपये की छूट। बैंक के कैशबैक या नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर्स के साथ, आप इस फोन को 50,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन की तलाश कर रहे तो शानदार डील है।
अगर आप इस फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो शायद अब खरीदने का सबसे अच्छा समय है। नई कीमत स्टॉक क्लियर करने या सेल बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है।
OnePlus 13s कीमत में बदलाव और ऑफर
OnePlus 13s अब भारत में 50,999 रुपए की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है, जो 54,999 रुपए से पहले थी। यह नई कीमत Amazon India और OnePlus.in दोनों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई बैंक कार्ड ऑफर्स, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप फोन लेने का सोच रहे हैं तो इसे अभी खरीदना एक अच्छा है।
OnePlus 13s के खास फीचर्स
OnePlus 13s में 6.32 इंच का ProXDR LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जो देखने में काफी प्रीमियम फील देता है। इसका 120Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और गेमिंग को बेहद स्मूद बना देता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाती है, इसलिए तेज धूप में भी कंटेंट साफ दिखाई देता है और आउटडोर इस्तेमाल में दिक्कत नहीं होती। कैमरे की बात करें तो फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर है, जो दिन और रात दोनों में अच्छी डिटेल और नैचुरल कलर के साथ फोटो क्लिक करता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, जो 2x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है और AI की मदद से तस्वीरों को और बेहतर बनाता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है, जो AI ब्यूटीफिकेशन और HDR सपोर्ट के साथ आता है। इससे ली गई सेल्फी शार्प और क्लियर दिखती है।
बैटरी के मामले में भी यह फोन मजबूत है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल में पूरे दिन आराम से चल जाती है। साथ में 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन करीब 30 मिनट में लगभग 60% तक चार्ज हो जाता है। OnePlus 13s का एक खास फीचर है इसका नया Plus Key बटन, जिसने पुराने Alert Slider की जगह ली है। इस बटन को यूजर अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसे कैमरा तुरंत खोलना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करना या किसी खास ऐप को लॉन्च करना। इसके अलावा फोन में कई काम के AI फीचर्स भी दिए गए हैं। AI Translate की मदद से रियल-टाइम में भाषा का अनुवाद किया जा सकता है। AI VoiceScribe मीटिंग या इंटरव्यू के दौरान अपने आप नोट्स तैयार कर देता है। वहीं AI Detail Boost तस्वीरों की डिटेल और क्लैरिटी को बेहतर बनाकर उन्हें और शानदार बना देता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
