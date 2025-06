32MP के सेल्फी कैमरा वाला OnePlus का नया फोन हुआ लॉन्च, ₹5 हजार का डिस्काउंट, इयरबड्स फ्री

वनप्लस 13s की भारत में एंट्री हो गई है। फोन दो वेरिएंट- 12जीबी+256जीबी और 12जीबी+512जीबी में लॉन्च हुआ है। इसके 256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये है। वहीं, वनप्लस 13s के 512जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 59,999 रुपये खर्च करने होंगे। फोन प्री-ऑर्डर के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लाइव हो गया है। इसकी सेल 12 जून से शुरू होगी। फोन खरीदने के लिए अगर आप SBI के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपरो 5 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। फोन खरीदने वाले यूजर्स को पहले आओ पहले पाओ स्कीम (first come first served) में फ्री में OnePlus Nord Buds 3 भी मिल सकते हैं।