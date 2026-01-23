Hindustan Hindi News
OnePlus यूजर्स खुशखबरी: भारत में इस फोन के लिए आया लेटेस्ट अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

OnePlus यूजर्स खुशखबरी: भारत में इस फोन के लिए आया लेटेस्ट अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

संक्षेप:

OnePlus ने अपने भारतीय यूजर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है। अगर आप भी वनप्लस का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वनप्लस ने अपने एक पॉपुलर फोन के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 13R की।

Jan 23, 2026 06:28 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus ने अपने भारतीय यूजर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है। अगर आप भी वनप्लस का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वनप्लस ने अपने एक पॉपुलर फोन के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 13R की। दरअसल, कंपनी ने OnePlus 13R के लिए OxygenOS 16.0.3.500 का धीरे-धीरे रोलआउट शुरू कर दिया है, लेकिन यह अपडेट अभी सिर्फ भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित है। ऑफिशियल कम्युनिटी अनाउंसमेंट के अनुसार, बिल्ड CPH2691_16.0.3.500(EX01) को भारतीय यूजर्स के लिए अलग-अलग बैचों में भेजा जा रहा है, जबकि यूरोप या दूसरे क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई रोलआउट कन्फर्मेशन नहीं है।

अपडेट केवल भारत तक सीमित

नवंबर में, OnePlus ने OnePlus 13R के लिए स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट जारी किया था, जो सभी क्षेत्रों में मिला था। हालांकि, उस नवंबर बिल्ड के बाद, EU यूजर्स को अपने डिवाइस पर कोई और अपडेट नहीं मिला है। इसके उलट, नॉर्थ अमेरिकन क्षेत्र को बाद में, जनवरी के आसपास एक फॉलो-अप अपडेट मिला, जबकि भारत अब लेटेस्ट जनवरी 2026 सिक्योरिटी पैच के साथ आगे बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:Moto लाया फुल वॉटरप्रूफ स्मार्टवॉच, 5 मिनट की चार्जिंग में पूरे दिन चलेगी
ये भी पढ़ें:हो गया खुलासा, इस दिन आएंगे Samsung Galaxy S26 सीरीज फोन, प्री-बुकिंग डेट भी लीक

EU और दुनिया के दूसरे हिस्सों के कई OnePlus 13R यूजर्स ने ऑफिशियल कम्युनिटी फोरम पर चिंता जताई है, उनका कहना है कि वे अभी भी नवंबर के अपडेट पर अटके हुए हैं। यूजर्स ने बैटरी की खराब परफॉर्मेंस और बटन से जुड़े बग जैसी समस्याओं का जिक्र भी किया है, साथ ही यह भी बताया है कि इसी दौरान भारतीय यूजर्स को पहले ही कई अपडेट मिल चुके हैं।

OnePlus 13R के नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा

नए अपडेट में गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और नेविगेशन जैसी ज्यादा लोड वाली एक्टिविटी के लिए एक बायपास चार्जिंग फीचर जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स फोन को प्लग इन करके भी कम गर्मी और बैटरी खराब हुए बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ड्रॉअर मोड में नए "ऑफिस" और "फाइनेंस" कैटेगरी भी शामिल किए गए हैं, जनवरी 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच इंटीग्रेट किया गया है, और प्राइवेट सेफ में सुधार किए गए हैं, जिसमें फाइलों को ब्राउज करने, खोजने और शेयर करने का सपोर्ट शामिल है।

अभी तक, वनप्लस ने यह नहीं बताया है कि OxygenOS 16.0.3.500 वनप्लस 13R के वैश्विक (EU/GLO/NA) वेरिएंट के लिए कब रोलआउट होगा।

