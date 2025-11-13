धड़ाम से गिरी OnePlus 13R की कीमत! नए OnePlus 15 लॉन्च के बाद बड़ा मौका

संक्षेप: OnePlus 15 के लॉन्च के बाद कंपनी ने OnePlus 13R की कीमत में बड़ी कटौती की है। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर ऑफर्स के साथ सिर्फ 35,817 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Thu, 13 Nov 2025 10:53 PM

टेक कंपनी OnePlus ने आज अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च किया है। इसके तुरंत बाद कंपनी ने अपने पुराने मॉडल OnePlus 13R की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। इस डिवाइस में प्रीमियम फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और कैमरा के अलावा बढ़िया बिल्ड-क्वॉलिटी मिलती है। लॉन्च के मुकाबले यह फोन सस्ते में मिल रहा है और इसपर 4000 रुपये से ज्यादा की छूट दी गई है।

लॉन्च के वक्त OnePlus 13R की कीमत 39,999 रुपये थी, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट शामिल था। अब Flipkart पर यह फोन Astral Trail कलर ऑप्शन में केवल 37,703 रुपये में मिल रहा है। वहीं अगर आपके पास Flipkart Axis या SBI क्रेडिट कार्ड है, तो आपको अतिरिक्त 1,886 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। इस तरह आप इस फोन को केवल 35,817 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीद सकते हैं।

बजट बायर्स के लिए शानदार मौका अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी- तीनों में बैलेंस्ड हो, लेकिन कीमत ज्यादा ना हो, तो यह डील आपके लिए एकदम परफेक्ट है। OnePlus 13R एक ऐसा फोन है जो मिड-रेंज सेगमेंट में फ्लैगशिप-जैसा एक्सपीरियंस देता है। दरअसल, इस समय मार्केट में 40 हजार रुपये से कम कीमत में इतना पावरफुल फोन मिलना मुश्किल है इसलिए जो यूजर्स नया फोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह एक शानदार मौका हो सकता है।

ऐसे हैं OnePlus 13R के स्पेसिफिकेशंस OnePlus 13R में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्ट किया गया है। फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।