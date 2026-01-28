लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus का फोन, मिलेगी 12GB रैम, 80W की फास्ट चार्जिंग

संक्षेप: वनप्लस 13R अमेजन पर लॉन्च प्राइस 4 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कंपनी 31 जनवरी तक 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। यह फोन कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

वनप्लस का फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट 40 हजार रुपये तक का है, तो अमेजन पर आपके लिए कमाल का ऑफर है। यह धमाकेदार डील OnePlus 13R पर दी जा रही है। फोन की कीमत लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये कम हो गई है। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 42999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 38999 रुपये का मिल रहा है।

31 जनवरी तक आप इस फोन को 1 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1949 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस 13R के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 2780×1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का शानदार डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिलेगा।