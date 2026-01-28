Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 13r is now rupees 4000 cheaper from its original launch price know all offer details

लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus का फोन, मिलेगी 12GB रैम, 80W की फास्ट चार्जिंग

संक्षेप:

वनप्लस 13R अमेजन पर लॉन्च प्राइस 4 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कंपनी 31 जनवरी तक 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। यह फोन कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Jan 28, 2026 03:35 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

वनप्लस का फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट 40 हजार रुपये तक का है, तो अमेजन पर आपके लिए कमाल का ऑफर है। यह धमाकेदार डील OnePlus 13R पर दी जा रही है। फोन की कीमत लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये कम हो गई है। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 42999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 38999 रुपये का मिल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus का फोन, मिलेगी 12GB रैम, 80W की फास्ट चार्जिंग

31 जनवरी तक आप इस फोन को 1 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1949 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस 13R

वनप्लस 13R के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 2780×1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का शानदार डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:200 दिन चलने वाला जियो का बेस्ट प्लान, ₹35100 का फायदा, रोज 2.5GB डेटा भी

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटपी 6000mAh की है। यह बैटरी 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सैमसंग का गजब ऑफर, 5G फोन पर 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, तुरंत करें ऑर्डर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।