2250 रुपये सस्ता हुआ 6000mAh की बैटरी वाला वनप्लस फोन, 15 सितंबर तक बंपर डील

वनप्लस 13R पर तगड़ी डील दी जा रही है। डील में 15 सितंबर तक इस फोन पर 2250 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही फोन पर 2149 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 80W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी।

वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की डील को आप मिस नहीं कर सकते। यह डील OnePlus 13R पर दी जा रही है। फोन के 12जीबी रैम औप 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 42999 रुपये है। डील में 15 सितंबर तक आप इस फोन को 2250 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 2149 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 39,850 रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 2x टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग दे रही है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है।

