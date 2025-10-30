Hindustan Hindi News
OnePlus 13R 5G with 6000mah battery and 80w fast charging on 5000 rupees discount
सीधे 5000 रुपये की छूट! 6000mAh बैटरी और 80W चार्जिंग वाला OnePlus फोन सस्ते में

संक्षेप: वनप्लस स्मार्टफोन सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को Flipkart पर मिल रहा है। OnePlus 13R 5G पर सीधे 5000 रुपये की छूट मिल रही है और बैंक ऑफर अलग से दिए गए हैं। 

Thu, 30 Oct 2025 10:38 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कम कीमत पर धांसू परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो धाकड़ छूट का फायदा OnePlus 13R 5G पर मिल रहा है। इस फोन का 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट अब खास डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है और इसपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया गया है। सभी ऑफर्स के चलते यह प्रीमियम सेगमेंट में बेहतरीन डील साबित हुआ है।

OnePlus 13R के मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें 120fps पर गेमिंग का विकल्प मिलता है और AI-रेडी इंटेलिजेंट सर्च फीचर भी मिलता है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ ट्रू फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ बड़ी 6000mAh बैटरी भी इस फोन का हिस्सा है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में आपको बताते हैं।

Flipkart पर मिल रही है बड़ी छूट

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर OnePlus 13R को 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट के लिए 38,089 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन को भारतीय मार्केट में 42,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था, ऐसे में इसपर सीधे 5000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5 प्रतिशत कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है और इसकी कीमत 38 हजार रुपये से कम रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में इसपर 29,450 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। डिवाइस दो कलर ऑप्शंस- एस्ट्रल ट्रेल और नेबुला नॉयर में खरीदा जा सकता है।

ऐसे हैं OnePlus 13R के स्पेसिफिकेशंस

वनप्लस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का हाई-रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले 1.5K ProXDR रेजॉल्यूशन के साथ दिया गया है। इस फोन में धांसू परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और 16GB तक रैम मिलती है। इस डिवाइस के बैक पैनल पर 50MP टेलीफोटो कैमरा सेटअप दिया गया है, जो 2x ऑप्टिकल और 4x लॉसलेस जूम ऑफर करता है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP फ्रंट कैमरा मिलता है। OnePlus 13R में 6000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है और यह 80W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है।

