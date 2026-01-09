लिमिटेड टाइम डील! 12GB रैम वाले OnePlus फोन पर 13 हजार रुपये की छूट

संक्षेप: वनप्लस के पावरफुल प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 13 पर लिमिटेड टाइम डील ऑफर की जा रही है। इस फोन को 13 हजार रुपये तक की छूट पर खरीदा जा सकता है।

Jan 09, 2026 11:58 am IST

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus की ओर से प्रीमियम सेगमेंट में ढेर सारे स्मार्टफोन्स ऑफर किए जा रहे हैं लेकिन उन्हें बड़े डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका कम ही मिलता है। कंपनी के पिछले फ्लैगशिप फोन्स आपको बड़ी छूट के साथ अच्छी वैल्यू जरूर ऑफर कर रहे हैं और ऐसी ही डील का फायदा OnePlus 13 पर मिल रहा है। इस डिवाइस को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 13000 रुपये तक सस्ते में खरीदा जा सकता है।

OnePlus 13 में AI-रेडी इंटेलिजेंट सर्च फीचर के अलावा क्लियर बर्स्ट जैसे कैमरा फीचर्स दिए गए हैं। दमदार बैटरी के अलावा पावर एफिशिएंसी के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है। खास बात यह है कि फोन वाटरप्रूफ IP68/IP69 रेटिंग के साथ आता है और इसमें DisplayMate A++ सर्टिफिकेशन दिया गया है। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों के मामले में यह बेहतरीन है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में OnePlus 13 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर OnePlus 13 के 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 63,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है, जो ओरिजनल लॉन्च प्राइस से 9000 रुपये सस्ता है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में इसपर 4000 रुपये तक की छूट दी जा रही है और कुल डिस्काउंट की वैल्यू 13 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।

ग्राहकों को कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI और 43,450 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी मिल सकता है। ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी मौजूदा कंडीशन पर निर्भर करती है।