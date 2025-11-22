लॉन्च प्राइस से 8 हजार रुपये सस्ते में खरीदें OnePlus का वॉटरप्रूफ फोन, कैशबैक भी, 30 नवंबर तक मौका

संक्षेप: लॉन्च के समय फोन के 12जीबी + 256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये थी। इस वक्त यही वेरिएंट अमेजन पर 65999 रुपये का मिल रहा है। 30 नवंबर तक इस फोन पर 4 हजार रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

Sat, 22 Nov 2025 03:18 PM

वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, अमेजन पर आपके लिए कमाल की डील लाइव है। यह डील OnePlus 13 पर दी जा रही है। डील आप इस फोन को लॉन्च प्राइस से 8 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये थी। इस वक्त यही वेरिएंट अमेजन पर 65999 रुपये का मिल रहा है। 30 नवंबर तक इस फोन पर 4 हजार रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

दोनों डिस्काउंट के मिलाकर फोन लॉन्च प्राइस से 8 हजार रुपये कम में आपका हो सकता है। कंपनी इस फोन पर 3299 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 44200 रुपये तक कम कर सकेत हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला एक्सट्रा डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस 13 के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स तक का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट ऑफर किया जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस स्मार्टफोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।