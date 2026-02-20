₹15000 सस्ता मिल रहा OnePlus 13, 50MP ट्रिपल कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग का मजा

Follow Us on

Feb 20, 2026 09:56 am IST

OnePlus 13 पर 15,000 रुपये तक का कुल डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस करीब 57,999 रुपये रह जाता है। फोन में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

फ्लैगशिप स्मार्टफोन बड़ी छूट पर खरीदने का सोच रहे यूजर्स को शानदार मौका मिल रहा है। पावरफुल फीचर्स वाला OnePlus 13 इस समय अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत पर मिल रहा है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में 72,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब इसे Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर 60,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यानी इस फोन की कीमत में 12,000 रुपये की कटौती की गई है। यह फोन का अब तक का सबसे कम लिस्टेड प्राइस माना जा रहा है।

अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट यहीं खत्म नहीं होता। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर चुनिंदा बैंक्स के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की स्थिति में 3,000 रुपये तक का एक्सट्रा बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर HDFC क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करने पर भी 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन सभी ऑफर्स का फायदा लिया जाए तो कुल बचत करीब 15,000 रुपये तक पहुंच जाती है और फोन का इफेक्टिव प्राइस घटकर लगभग 57,999 रुपये रह जाता है। फ्लैगशिप कैटेगरी में यह डील काफी अट्रैक्टिव मानी जा रही है।

ऐसे हैं OnePlus 13 के स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो OnePlus 13 में 6.82 इंच का क्वॉड HD+ LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले दिया गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1440x3168 पिक्सल है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आउटडोर में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार कलर रिप्रोडक्शन इसे प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पर चलता है। यह चिपसेट गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-परफॉर्मेंस टास्क के लिए काफी पावरफुल माना जाता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC और GPS जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं।