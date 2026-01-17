पहले से तगड़ा हुआ यह OnePlus फोन, बायपास चार्जिंग के साथ मिला धांसू फोटो एडिटिंग फीचर

संक्षेप: अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक धांसू स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है, जो अपने साथ कई अपग्रेड लेकर आया है। चलिए एक नजर डालते हैं नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा..

अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक धांसू स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है, जो अपने साथ कई अपग्रेड लेकर आया है। दरअसल, वनप्लस ने भारत में OnePlus 13 के लिए OxygenOS 16.0.3.501 (CPH2649_16.0.3.501 EX01) रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट फोटो, बैटरी लाइफ और सिक्योरिटी पर फोकस करते हुए कई काम के फीचर्स लाता है। अगर आपके पास भी यह मॉडल है, तो तुरंत अपडेट कर लीजिए। चलिए एक नजर डालते हैं नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा..

कैमरा और चार्जिंग फोटो ऐप अब क्वालिटी खोए बिना 50 मिलियन पिक्सेल तक की इमेज को एडिट कर सकता है। इस अपडेट में बायपास चार्जिंग भी जोड़ा गया है, जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो देखने और नेविगेशन के दौरान काम करता है। जब आप इन एक्टिविटीज के दौरान चार्जर लगाते हैं, तो पावर बैटरी के बजाय सीधे फोन में जाती है। इससे बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है और डिवाइस इस्तेमाल करते समय ओवरहीटिंग भी कम होती है।

ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी ड्रॉअर मोड में अब ऐप्स को तेजी से ढूंढने में मदद के लिए 'ऑफिस' और 'फाइनेंस' कैटेगरी शामिल हैं। इस अपडेट में जनवरी 2026 का Android सिक्योरिटी पैच भी शामिल है।

प्राइवेट सेफ अपडेट प्राइवेट सेफ में तीन नए फीचर आए हैं। आप साइड स्लाइडर का इस्तेमाल करके फाइलें ब्राउज कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइलें सर्च कर सकते हैं, और प्राइवेट सेफ में स्टोर की गई फाइलें शेयर कर सकते हैं।

कॉलिंग फीचर एक नया 'रिप्लाई विद SMS' स्विच आपको कॉल आने पर SMS जवाब देने का ऑप्शन छिपाने देता है। इसे कॉन्टैक्ट्स-> सेटिंग्स-> कॉल का जवाब दें/खत्म करें-> रिप्लाई विद SMS में ढूंढें।

यह अपडेट अलग-अलग बैचों में रोलआउट किया जा रहा है। पहले एक छोटे ग्रुप को यह मिलेगा, फिर अगले कुछ दिनों में ज्यादा यूजर्स को यह मिलेगा। अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला है, तो कुछ दिन इंतजार करना होगा।