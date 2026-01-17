Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 13 gets 50mp photo editing and bypass charging with latest update

पहले से तगड़ा हुआ यह OnePlus फोन, बायपास चार्जिंग के साथ मिला धांसू फोटो एडिटिंग फीचर

संक्षेप:

अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक धांसू स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है, जो अपने साथ कई अपग्रेड लेकर आया है। चलिए एक नजर डालते हैं नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा..

Jan 17, 2026 10:48 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक धांसू स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट जारी कर दिया है, जो अपने साथ कई अपग्रेड लेकर आया है। दरअसल, वनप्लस ने भारत में OnePlus 13 के लिए OxygenOS 16.0.3.501 (CPH2649_16.0.3.501 EX01) रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट फोटो, बैटरी लाइफ और सिक्योरिटी पर फोकस करते हुए कई काम के फीचर्स लाता है। अगर आपके पास भी यह मॉडल है, तो तुरंत अपडेट कर लीजिए। चलिए एक नजर डालते हैं नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा..

पहले से तगड़ा हुआ यह OnePlus फोन, बायपास चार्जिंग के साथ मिला धांसू फोटो एडिटिंग फीचर

कैमरा और चार्जिंग

फोटो ऐप अब क्वालिटी खोए बिना 50 मिलियन पिक्सेल तक की इमेज को एडिट कर सकता है। इस अपडेट में बायपास चार्जिंग भी जोड़ा गया है, जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो देखने और नेविगेशन के दौरान काम करता है। जब आप इन एक्टिविटीज के दौरान चार्जर लगाते हैं, तो पावर बैटरी के बजाय सीधे फोन में जाती है। इससे बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है और डिवाइस इस्तेमाल करते समय ओवरहीटिंग भी कम होती है।

ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी

ड्रॉअर मोड में अब ऐप्स को तेजी से ढूंढने में मदद के लिए 'ऑफिस' और 'फाइनेंस' कैटेगरी शामिल हैं। इस अपडेट में जनवरी 2026 का Android सिक्योरिटी पैच भी शामिल है।

प्राइवेट सेफ अपडेट

प्राइवेट सेफ में तीन नए फीचर आए हैं। आप साइड स्लाइडर का इस्तेमाल करके फाइलें ब्राउज कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइलें सर्च कर सकते हैं, और प्राइवेट सेफ में स्टोर की गई फाइलें शेयर कर सकते हैं।

कॉलिंग फीचर

एक नया 'रिप्लाई विद SMS' स्विच आपको कॉल आने पर SMS जवाब देने का ऑप्शन छिपाने देता है। इसे कॉन्टैक्ट्स-> सेटिंग्स-> कॉल का जवाब दें/खत्म करें-> रिप्लाई विद SMS में ढूंढें।

यह अपडेट अलग-अलग बैचों में रोलआउट किया जा रहा है। पहले एक छोटे ग्रुप को यह मिलेगा, फिर अगले कुछ दिनों में ज्यादा यूजर्स को यह मिलेगा। अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला है, तो कुछ दिन इंतजार करना होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
