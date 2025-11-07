बजट में आया OnePlus 13, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम, कीमत में सीधे ₹6000 की कटौती

संक्षेप: OnePlus भारत में नए OnePlus 15 स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले Amazon ने OnePlus 13 की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। अब यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Fri, 7 Nov 2025 06:56 PM

OnePlus भारत में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus 15 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एक पॉपुलर वनप्लस फोन की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 13 की, जिसमें जनवरी 2025 में भारतीय बाजार में डेब्यू किया था। अब यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बता दें कि, 13 नवंबर को भारत में OnePlus 15 डेब्यू करने के लिए तैयार है और उससे पहले ही पुराने मॉडल पर सीधे 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। कटौती के बाद कितनी रह गई कीमत और कहां मिल रहा है सस्ता, चलिए सब जानते हैं...

कटौती के बाद इतनी रह गई कीमत लॉन्च के समय, वनप्लस 13 की कीमत बेस 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 69,999 रुपये, 16GB+512GB के लिए 76,999 रुपये और 24GB+1TB के लिए 89,999 रुपये थी। इसे आर्कटिक डॉन, ब्लैक एक्लिप्स और मिडनाइट ओशन कलर में लॉन्च किया गया था।

वर्तमान में, Amazon पर फोन का बेस 12GB+256GB वेरिएंट केवल 63,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 6,000 रुपये सस्ता। जबकि अमेजन पर 16GB+512GB वेरिएंट 70,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है, जो लॉन्च प्राइस से 6,000 रुपये कम है।

OnePlus 13 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स फोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 6.82-इंच क्वाड एचडी प्लस (1440x3168 पिक्सेल) LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सेल डेंसिटी 510 पीपीआई, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन सपोर्ट और सिरेमिक गार्ड प्रोटेक्शन है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, एड्रेनो 830 जीपीयू से लैस है। इसमें 1TB तक UFS 4.0 इनबिल्ट स्टोरेज है।

फोन में दमदार कैमरा और बैटरी भी फोन में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 1/1.4-इंच साइज और OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-808 सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का S5KJN5 अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा है। फोन में एक अलर्ट स्लाइडर भी है। फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर् सुपरवूक वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

OnePlus 15 की इंडिया लॉन्च और सेल डेट वनप्लस ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय बाजार में OnePlus 15 स्मार्टफोन 13 नवंबर को शाम 7 बजे लॉन्च होगा और 8 बजे से यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। फोन की तीन कलर्स - एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट से ग्राहक 249 रुपये का बोनस गिफ्ट कोड खरीद सकते हैं। इसमें 2,999 रुपये का वनप्लस 27W फ्रीजिंग पॉइंट मैग्नेटिक कूलर और 999 रुपये का दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान शामिल है, यानी ग्राहकों को करीब 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट मिलेंगे। फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी भी मिलेगी।

फोन में सबसे तेज प्रोसेसर OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि यह भारत का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा। यह दुनिया का सबसे तेज मोबाइल सीपीयू है। फोन में सबसे एडवांस AI मिलेगा और यह ऑक्सीजन ओएस 16 के साथ आएगा। फोन में डिटेलमैक्स इंजन के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का ही टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। रियर कैमरा सेटअप 30fps पर 8K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकता है।