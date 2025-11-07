Hindustan Hindi News
oneplus 13 get price cut by rs 6000 via amazon ahead of oneplus 15 launch
बजट में आया OnePlus 13, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम, कीमत में सीधे ₹6000 की कटौती

बजट में आया OnePlus 13, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम, कीमत में सीधे ₹6000 की कटौती

संक्षेप: OnePlus भारत में नए OnePlus 15 स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले Amazon ने OnePlus 13 की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। अब यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Fri, 7 Nov 2025 06:56 PMArpit Soni
OnePlus 13 Pro

OnePlus 13 Pro

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB / 24GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage

₹79999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

OnePlus भारत में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus 15 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एक पॉपुलर वनप्लस फोन की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 13 की, जिसमें जनवरी 2025 में भारतीय बाजार में डेब्यू किया था। अब यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बता दें कि, 13 नवंबर को भारत में OnePlus 15 डेब्यू करने के लिए तैयार है और उससे पहले ही पुराने मॉडल पर सीधे 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। कटौती के बाद कितनी रह गई कीमत और कहां मिल रहा है सस्ता, चलिए सब जानते हैं...

कटौती के बाद इतनी रह गई कीमत

लॉन्च के समय, वनप्लस 13 की कीमत बेस 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 69,999 रुपये, 16GB+512GB के लिए 76,999 रुपये और 24GB+1TB के लिए 89,999 रुपये थी। इसे आर्कटिक डॉन, ब्लैक एक्लिप्स और मिडनाइट ओशन कलर में लॉन्च किया गया था।

वर्तमान में, Amazon पर फोन का बेस 12GB+256GB वेरिएंट केवल 63,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 6,000 रुपये सस्ता। जबकि अमेजन पर 16GB+512GB वेरिएंट 70,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है, जो लॉन्च प्राइस से 6,000 रुपये कम है।

oneplus 13 get price cut by rs 6000
ये भी पढ़ें:नए कलर में आ रहे OnePlus के पॉपुलर ईयरफोन, देखें पहली झलक, यह है खास

OnePlus 13 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

फोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 6.82-इंच क्वाड एचडी प्लस (1440x3168 पिक्सेल) LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सेल डेंसिटी 510 पीपीआई, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन सपोर्ट और सिरेमिक गार्ड प्रोटेक्शन है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, एड्रेनो 830 जीपीयू से लैस है। इसमें 1TB तक UFS 4.0 इनबिल्ट स्टोरेज है।

फोन में दमदार कैमरा और बैटरी भी

फोन में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 1/1.4-इंच साइज और OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-808 सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का S5KJN5 अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा है। फोन में एक अलर्ट स्लाइडर भी है। फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर् सुपरवूक वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.74-inch Display Size

₹55999

और जाने

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹51999

₹57999

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

ये भी पढ़ें:अब भारत में धूम मचाएगा रियलमी का बजट 5G फोन, सामने आई कैमरा और बैटरी की डिटेल

OnePlus 15 की इंडिया लॉन्च और सेल डेट

वनप्लस ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय बाजार में OnePlus 15 स्मार्टफोन 13 नवंबर को शाम 7 बजे लॉन्च होगा और 8 बजे से यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। फोन की तीन कलर्स - एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट से ग्राहक 249 रुपये का बोनस गिफ्ट कोड खरीद सकते हैं। इसमें 2,999 रुपये का वनप्लस 27W फ्रीजिंग पॉइंट मैग्नेटिक कूलर और 999 रुपये का दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान शामिल है, यानी ग्राहकों को करीब 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट मिलेंगे। फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी भी मिलेगी।

फोन में सबसे तेज प्रोसेसर

OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि यह भारत का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा। यह दुनिया का सबसे तेज मोबाइल सीपीयू है। फोन में सबसे एडवांस AI मिलेगा और यह ऑक्सीजन ओएस 16 के साथ आएगा। फोन में डिटेलमैक्स इंजन के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का ही टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। रियर कैमरा सेटअप 30fps पर 8K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकता है।

बड़ा और स्मूद एमोलेड डिस्प्ले

इसमें 6.78 इंच का थर्ड-जेनरेशन BOE फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.5K रिजॉल्यूशन, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 330 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट और 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। स्क्रीन 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स को भी सपोर्ट करती है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में फोन 7300mAh बैटरी के साथ आएगा। फोन IP66/68/69/69K रेटिंग के साथ आएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
