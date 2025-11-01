Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus 13 and oneplus 13s start receiving oxygenos 16 stable update in india
OnePlus यूजर्स खुशखबरी, इन फोन्स में आया OxygenOS 16 स्टेबल अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

OnePlus यूजर्स खुशखबरी, इन फोन्स में आया OxygenOS 16 स्टेबल अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

संक्षेप: OnePlus स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए OxygenOS 16 का स्टेबल अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 13 और OnePlus 13s की। 

Sat, 1 Nov 2025 07:03 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OnePlus स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए OxygenOS 16 का स्टेबल अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 13 और OnePlus 13s की। वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर भारत में OnePlus 13 और OnePlus 13s यूजर्स के लिए OxygenOS 16 के स्टेबल अपडेट की घोषणा कर दी है। अपडेट अभी जारी है, और चूंकि रोलआउट अभी शुरू हुआ है, इसलिए सभी यूजर्स को इसे प्राप्त होने में कुछ समय लग सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीयों के मिला अपडेट

दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ यूजर्स को अपने OnePlus 13 और OnePlus 13s स्मार्टफोन पर स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। और सच कहें तो, यह काफी बड़ा अपडेट है, OnePlus 13 के लिए इसका साइज लगभग 3.49GB और OnePlus 13s के लिए 3.42GB है। वनप्लस 13 के लिए, फर्मवेयर वर्जन IN: CPH2649_16.0.0.210 (EX01) है, जबकि OnePlus 13s के लिए यह IN: CPH2723_16.0.0.211(EX01) है।

अन्य क्षेत्रों के लिए, वनप्लस ने अभी तक कोई समय-सीमा शेयर नहीं की है कि वह वनप्लस 13 सीरीज के लिए स्टेबल अपडेट कब जारी करेगा। हालांकि, चूंकि भारत में रोलआउट शुरू हो चुका है, इसलिए जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी इसके जारी होने की उम्मीद है। आमतौर पर, पूरी तरह से रोलआउट होने में लगभग एक या दो हफ्ते लगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। जिन यूजर्स ने अब तक OxygenOS 16 अपडेट किया है, उन्होंने इस अपडेट में कोई बड़ी समस्या नहीं बताई है।

ये भी पढ़ें:आ रहा एलन मस्क का मैसेजिंग ऐप XChat, सीधे वॉट्सऐप को देगा टक्कर, यह है खास

OnePlus 15 को लॉन्च करने की तैयारी में कंपनी

OnePlus 15 भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी भारतीय लॉन्च डेट और फर्स्ट सेल डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बोनस ड्रॉप गिफ्ट कोड की सेल भी लाइव कर दी है, जिसके साथ ग्राहकों को 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। वनप्लस ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय बाजार में OnePlus 15 स्मार्टफोन 13 नवंबर को शाम 7 बजे लॉन्च होगा और 8 बजे से यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। फोन की तीन कलर्स - एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून में लॉन्च किया जाएगा।

OnePlus 15 बोनस ड्रॉप गिफ्ट

कंपनी के वेबसाइट से ग्राहक 249 रुपये का बोनस गिफ्ट कोड खरीद सकते हैं। इसमें 2,999 रुपये का वनप्लस 27W फ्रीजिंग पॉइंट मैग्नेटिक कूलर और 999 रुपये का दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान शामिल है, यानी ग्राहकों को करीब 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट मिलेंगे। फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें:8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला सस्ता फोन, ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटेगा

OnePlus 15 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह भारत का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा। यह दुनिया का सबसे तेज मोबाइल सीपीयू है। फोन में सबसे एडवांस AI मिलेगा और यह ऑक्सीजन ओएस 16 के साथ आएगा। फोन में डिटेलमैक्स इंजन के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का ही टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। रियर कैमरा सेटअप 30fps पर 8K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकता है।

इसमें 6.78 इंच का थर्ड-जेनरेशन BOE फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.5K रिजॉल्यूशन, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 330 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट और 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। स्क्रीन 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स को भी सपोर्ट करती है। वनप्लस 15 के चीनी वेरिएंट में 7300mAh की बैटरी है, जो 120W सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है। भारत में भी यह इतनी है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के साथ आ सकता है।

OnePlus 15 की कीमत

चीन में, वनप्लस 15 की शुरुआती कीमत 3,999 युआन (लगभग 50,000 रुपये) है। यह कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। इसके 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 5,399 युआन (लगभग 67,000 रुपये) है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।