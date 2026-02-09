9 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus यह धांसू फोन, मिलेगी 100W की चार्जिंग, सेल्फी कैमरा 32MP का

संक्षेप: वनप्लस 13 लॉन्च प्राइस से 9 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को 3 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक भी दे रही है। यह फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग से लैस है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

वनप्लस फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल लॉन्च हुआ OnePlus 13 अपने लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन को 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 76999 रुपये थी। अमेजन की डील में यह फोन अब 9 हजार रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 67999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 3 हजार रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बैंक डिस्काउंट ऑफर 28 फरवरी तक वैलिड है। फोन पर 3399 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस 13 के फीचर और स्पेसिफिकेशन वनप्लस के इस स्मार्टफोन में आपको 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का शानदार 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एर 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 100W की SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।