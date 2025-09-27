OnePlus यूजर्स की मौज, इस मॉडल में आया लेटेस्ट अपडेट, आ गए ढेर सारे नए फीचर्स

OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कंपनी ने अपने एक स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। दरअसल, वनप्लस ने भारत, यूरोप और वैश्विक बाजारों में वनप्लस 12 के लिए ऑक्सीजनओएस 15.0.0.860 को रोलआउट करना शुरू कर दिया है।

Sat, 27 Sep 2025 04:09 PM

OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कंपनी ने अपने एक स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। दरअसल, वनप्लस ने भारत, यूरोप और वैश्विक बाजारों में वनप्लस 12 के लिए ऑक्सीजनओएस 15.0.0.860 को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट धीरे-धीरे बैचों में जारी किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसे बड़े स्तर पर जारी करने से पहले यह कुछ ही यूजर्स को पहले मिलेगा। भारत में यह अपडेट CPH2573_15.0.0.860(EX01) के रूप में आता है, जबकि यूरोप और वैश्विक क्षेत्रों में यह CPH2581_15.0.0.860(EX01) के रूप में आता है। यह सिस्टम, फोटो ऐप, प्राइवेसी सेटिंग्स और डिजिटल वेलबीइंग में सुधार के साथ-साथ सितंबर 2025 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी लाता है।

नए अपडेट में क्या-क्या खास है नया अपडेट अपने साथ ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है। यह अपडेट लाइव अलर्ट या नोटिफिकेशन पर टैप करते समय एनिमेशन में सुधार करके लॉक स्क्रीन इंटरैक्शन को और भी आसान बनाता है। फोटोज में एक नया मैप एल्बम जोड़ा गया है, जिससे उपयोगकर्ता सभी तस्वीरों को लोकेशन के अनुसार देख सकते हैं। जो तस्वीरें पहले प्राइवेट एल्बम में थीं और बाद में पब्लिक कर दी गईं, वे अब आसान एक्सेस के लिए अपने ओरिजनल लोकेशन पर वापस आ जाएंगी। प्राइवेसी को भी और अधिक फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिसमें प्राइवेट सेफ के हर सेकेंडरी पेज पर और फोटोज के लॉक्ड एल्बम में प्राइवेसी पासवर्ड बदलने का ऑप्शन भी शामिल है।

यूजर अब फोन मैनेजर में ऐप मैनेजमेंट के अंतर्गत डेली और वीकली स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। आईआर रिमोट ऐप को भी रिमोट कंट्रोल पैनल बटन के बेहतर लेआउट के साथ अपडेट किया गया है। सिस्टम सिक्योरिटी को सितंबर 2025 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट किया गया है।

OnePlus 12 की कीमत और खासियत फोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 6.82 इंच का क्वाड-एचडी प्लस (1440x3168 पिक्सेल) एलटीपीओ 4.0 एमोलेड डिस्प्ले है, जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ है। डिस्प्ले में 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। फोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

फोटोग्राफी के लिए, इसमें तीन रियर कैमरे हैं, जिसे Hasselblad ने ट्यून किया है। रियर में, सोनी LYT-808 सेंसर और f/1.6 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 114-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 48-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम और f/2.6 अपर्चर वाला 64-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फोन में f/2.4 अपर्चर वाला 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, जो होल-पंच कटआउट में लगा है।