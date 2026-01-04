खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से 17009 रुपये सस्ता हुआ OnePlus का यह फोन, मिलेगी 100W की चार्जिंग

संक्षेप: 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाला OnePlus 12 अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 17009 रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में धांसू कैमरा और तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है।

Jan 04, 2026 03:41 pm IST

100 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाला OnePlus 12 अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 64999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर करीब 17009 रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इसे अब 47990 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कैशबैक ऑफर में आपको 2399 रुपये तक का फायदा हो सकता है। कंपनी इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस 12 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 3168x1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का ProXDR LTPO डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स तक का है। फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज में आता है। वनप्लस का यह डिवाइस स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा और एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वनप्लस का यह फोन 5400mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दे रही है।