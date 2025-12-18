OnePlus 15R लॉन्च के बाद सस्ता हुआ ये फोन, मिल रही ₹13 हजार की धाकड़ छूट

संक्षेप: वनप्लस का दमदार मिडरेंज फोन OnePlus 11R सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को OnePlus 15R लॉन्च के बाद मिल रहा है। इस डिवाइस को करीब 13 हजार रुपये की छूट पर ऑर्डर किया जा सकता है।

Dec 18, 2025 06:57 pm IST

स्मार्टफोन मेकर OnePlus ने 17 दिसंबर को भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन OnePlus 15R लॉन्च किया है। इसके बाद कंपनी के पुराने मिड-रेंज मॉडल्स की कीमतों में कटौती देखने को मिली है। खासतौर पर OnePlus 11R अब काफी कम कीमत पर मिल रहा है, जिससे यह बजट सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन गया है।

OnePlus 11R पर रिलायंस डिजिटल की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। फोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट अब 29,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। यह स्मार्टफोन फरवरी 2023 में 39,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था। यानी सीधे तौर पर इसकी कीमत में 10 हजार रुपये की कटौती की गई है।

वहीं, बैंक ऑफर के जरिए एक्सट्रा बचत भी की जा सकती है। IDBI बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 4,000 रुपये है। इस ऑफर के बाद OnePlus 11R का इफेक्टिव प्राइस घटकर 26,999 रुपये रह जाएगा। इस तरह यह फोन अपने लॉन्च प्राइस से करीब 13 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है।

ऐसे हैं OnePlus 11R के स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो OnePlus 11R में 6.74 इंच की FHD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसका रेजोल्यूशन 2772×1240 पिक्सल है और यह 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1450 निट्स है, जिससे धूप में भी कंटेंट आसानी से देखा जा सकता है।

परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर दिया गया है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में दमदार माना जाता है। फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 100W फ्लैश फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाती है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो OnePlus 11R के रियर में ट्रिपल कैमरा दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।