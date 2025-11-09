Hindustan Hindi News
onelus pad 2 and oneplus pad 3 get android 16 based update in india
OnePlus यूजर्स की मौज, अब यह टैब चलाने में आएगा डबल मजा, आ गया Android 16

संक्षेप: वनप्लस ने भारत में OnePlus Pad 2 और OnePlus Pad 3 के लिए OxygenOS 16 जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट Android 16 पर चलता है और जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगा। नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा, चलिए बताते हैं....

Sun, 9 Nov 2025 06:29 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
वनप्लस ने भारत में OnePlus Pad 2 और OnePlus Pad 3 के लिए OxygenOS 16 जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट एंड्रॉयड 16 (Android 16) पर चलता है और जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगा। पैड 2 को बिल्ड नंबर OPD2403_16.0.0.202(EX01) मिला है, जबकि पैड 3 को OPD2415_16.0.0.211(EX01) मिला है। नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा, चलिए बताते हैं....

तेज सिस्टम परफॉर्मेंस

इस अपडेट के जरिए एनिमेशन, स्क्रॉलिंग और टच रिस्पॉन्स ज्यादा स्मूद हो गए हैं। अब आप आइकॉन, विजेट, फोल्डर और स्मार्ट साइडबार को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन मैग्निफायर आसानी से अंदर और बाहर की ओर फेडर हो जाता है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर या क्विक सेटिंग्स खोलने पर अब स्टेटस बार में लैग की समस्या नहीं होगी। क्विक सेटिंग्स में ऑडियो कंट्रोल बेहतर तरीके से एनिमेट होते हैं। नया स्वाइप-बैक जेस्चर आपको स्वाइप करते ही पिछला पेज दिखाता है और आपको बीच में ही रुकने की सुविधा देता है। ऐप लॉन्च और एग्जिट ज्यादा तेज दिखते हैं, और स्क्रॉलिंग भी ज्यादा सटीक हो गया है।

ये भी पढ़ें:₹6000 सस्ता मिल रहा दो स्क्रीन वाला 5G फोन, 15 हजार से कम लें यूनिक स्मार्टफोन

ट्रिनिटी इंजन में सुधार

ट्रिनिटी इंजन अब गेमिंग, वीडियो प्लेबैक और मल्टीटास्किंग के दौरान पावर और परफॉर्मेंस को अपने आप मैनेज करता है। ऐप्स तेजी से खुलते हैं, कम बैटरी इस्तेमाल करते हुए फोटो एल्बम तेजी से लोड होते हैं, और सपोर्टेड ऐप्स में वीडियो प्रीव्यू ज्यादा आसानी से चलते हैं। पावर सेविंग मोड बची हुई बैटरी के हिसाब से परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है।

नए AI टूल्स

फोटो ऐप का लेआउट बेहतर नेविगेशन और एल्बम सॉर्टिंग के साथ पहले से क्लीन है। वीडियो एडिटिंग में अब ट्रिमिंग, ट्रांजिशन, स्पीड एडजस्टमेंट और बैकग्राउंड म्यूजिक शामिल हैं। आप मोशन फोटो को स्लो-मोशन क्लिप में बदल सकते हैं। AI पोर्ट्रेट ग्लो कम रोशनी वाली जगहों पर लाइटिंग को ठीक करता है। नोट्स ब्लॉक एडिटिंग, टेक्स्ट हाइलाइटिंग और फॉन्ट व रंगों के साथ क्विक फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है। रिकॉर्डर ऐप बैकग्राउंड नॉइज को हटाता है, यह पता लगाता है कि आप मीटिंग में हैं या लेक्चर में, और आपको ऑडियो फाइलें और ट्रांसक्रिप्ट शेयर करने की सुविधा देता है। AI राइटर टोन ऑप्शन्स और प्रूफरीडिंग के साथ समरी, भाषण, पोस्ट या नोट्स बनाता है।

ये भी पढ़ें:Airtel यूजर्स को झटका, कंपनी ने बंद किया सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान, डिटेल

इंटरफेस में बदलाव

फ्लक्स होम स्क्रीन में नए डिजाइन वाले आइकन, ऑर्गनाइज्ड ग्रिड और बड़े फोल्डर ऑप्शन्स के साथ आकार बदलने योग्य आइकन शामिल हैं। फ्लक्स थीम में सबलाइम ग्रैंड्योर जैसे मोशन वॉलपेपर और कस्टम लॉक स्क्रीन टेक्स्ट शामिल हैं। वन सेरिफ फॉन्ट टेक्स्ट को पढ़ना आसान बनाता है। वॉच, कैलकुलेटर और कंपास जैसे ऐप्स ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी

वनप्लस कनेक्ट अब डिवाइस के बीच क्लिपबोर्ड कंटेंट शेयर करता है। क्विक सेटिंग्स में "माय डिवाइसेस" कनेक्टेड गैजेट्स को कंट्रोल करता है, और आसान मैनेजमेंट के लिए नए विजेट भी उपलब्ध हैं। कम सिग्नल वाले इलाकों में वाई-फाई बेहतर काम करता है। फ्लोटिंग विंडो एक साथ दो ऐप्स को सपोर्ट करती हैं। क्विक सेटिंग्स में ब्राइटनेस, ऑडियो और डिवाइस कंट्रोल के लिए कस्टमाइजेबल 2x1 टाइल्स हैं।

यदि आपको अभी तक अपडेट नोटिफिकेशन्स नहीं मिला है, तो आप सेटिंग्स में जाकर, सिस्टम पर टैप करके, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर मैन्युअली भी इसे चेक कर सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
