किसे खरीदना चाहिए ऑन इयर हेडफोन? इन बातों का रखें ख्याल

संक्षेप: ऑन-ईयर हेडफोन आज के वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और एंटरटेनमेंट के दौर में एक उपयोगी और स्टाइलिश गैजेट बन चुके हैं। बेहतर साउंड क्वालिटी, आरामदायक डिजाइन और पोर्टेबिलिटी के कारण यह डेली के इस्तेमा और प्रोफेशनल जरूरतों दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

Jan 13, 2026 04:47 pm IST

आज के दौर में जब वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, माइक्रोफोन से लैस ऑन-ईयर हेडफोन एक जरूरी गैजेट के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये हेडफोन यूजर्स को कॉल, म्यूजिक और गेमिंग के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा देते हैं, साथ ही आरामदायक फिट और क्लियर ऑडियो क्वालिटी भी प्रदान करते हैं। मार्केट में आने वाले नए ऑन-ईयर हेडफोन अब बेहतर साउंड क्लैरिटी, नॉइज़ आइसोलेशन और एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ पेश किए जा रहे हैं, जो इन्हें न केवल आम यूजर्स बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

क्यों खरीदें ऑन-ईयर हेडफोन ऑन-ईयर हेडफोन खरीदने से पहले अपनी जरूरत और इस्तेमाल के तरीके को समझना बेहद जरूरी है। ये हेडफोन न सिर्फ शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देते हैं, बल्कि आपके स्टाइल को भी निखारते हैं। अच्छे ऑन-ईयर हेडफोन में म्यूजिक की हर बीट और हर नोट साफ और क्रिस्प सुनाई देता है, जिससे सुनने का अनुभव और भी इमर्सिव हो जाता है। इसके अलावा, आजकल कई ऑन-ईयर हेडफोन में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद होती है, जो बाहरी शोर को काफी हद तक कम कर देती है। चाहे आप ऑफिस कॉल्स के लिए हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हों, यात्रा के दौरान म्यूजिक सुन रहे हों या रिलैक्स करना चाहते हों, सही ऑन-ईयर हेडफोन आराम, पोर्टेबिलिटी और बेहतर साउंड क्वालिटी का संतुलन प्रदान करता है।

किन्हें खरीदना चाहिए ऑन-ईयर हेडफोन ऑन-ईयर हेडफोन उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हैं, जो पारंपरिक ईयरबड्स से बेहतर साउंड क्वालिटी चाहते हैं, लेकिन ओवर-ईयर हेडफोन के भारी और बड़े डिजाइन से बचना चाहते हैं। यह खास तौर पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी है, जो लंबे समय तक म्यूजिक सुनते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं या क्रिएटिव काम जैसे एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन में लगे रहते हैं।

ऑन-ईयर हेडफोन के फायदे ऑन-ईयर हेडफोन हल्के और पोर्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने पर भी ज्यादा असुविधा नहीं होती। इनमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया जाता है, जो कॉलिंग, गेमिंग और वॉइस कमांड के लिए बेहद उपयोगी होता है। ये हेडफोन आम तौर पर क्लियर मिड और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रदान करते हैं, जिससे वॉइस कॉल्स और म्यूजिक दोनों में बेहतर क्लैरिटी मिलती है। अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से इन्हें ऑफिस, घर या बाहर कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह HAMMER के Blaze वायर्ड ओवर-ईयर गेमिंग हेडफ़ोन हैं, जो विशेष रूप से गेमर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें 50mm के पावरफुल ड्राइवर्स और शानदार RGB लाइट्स दी गई हैं, जो आपके गेमिंग सेटअप को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। 7.1 स्टीरियो सराउंड साउंड और आरामदायक ईयर कुशन वाले इन हेडफ़ोन को 83 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ड्राइवर्स 50mm साउंड टाइप 7.1 स्टीरियो सराउंड साउंड लाइट्स फुल RGB लाइट्स माइक्रोफोन बिल्ट-इन ओमनीडायरेक्शनल माइक तार की लंबाई 1.5 मीटर डिज़ाइन ओवर-ईयर क्यों खरीदें 50mm के बड़े ड्राइवर्स जो गहरी बेस और साफ़ आवाज़ देते हैं। 7.1 स्टीरियो सराउंड साउंड आकर्षक RGB लाइट्स जो गेमिंग के दौरान एक प्रोफेशनल लुक देती हैं। बिल्ट-इन ओमनीडायरेक्शनल माइक सांस लेने योग्य ईयर कुशन और एडजस्टेबल बैंड क्यों खोजें विकल्प केवल 6 महीने की वारंटी वायर्ड हेडफ़ोन होने के कारण तार की सीमा रहती है। शोर कम करने का कोई फीचर नहीं है।

यह Honeywell के Suono P40 वायर्ड ऑन-ईयर हेडफ़ोन हैं, जो विशेष रूप से PC, लैपटॉप और ऑफिस मीटिंग्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें 120-डिग्री रोटेटिंग माइक दिया गया है, जो HD कॉलिंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेहतरीन है। इन-बिल्ट नॉइज़ कैंसलिंग माइक्रोफोन और 40mm ड्राइवर्स वाले इन हेडफ़ोन को 69 फीसद की भारी छूट के साथ 1,549 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ड्राइवर्स 40mm ड्यूल ड्राइवर्स कनेक्टिविटी USB-A माइक्रोफोन 120° रोटेटिंग वारंटी 2 साल कंट्रोल इन-लाइन बटन कंट्रोलर डिज़ाइन ऑन-ईयर एडजस्टेबल हेडबैंड के साथ क्यों खरीदें 40mm के ड्यूल ड्राइवर्स जो क्रिस्टल क्लियर स्टीरियो साउंड और डीप बेस प्रदान करते हैं। 120° रोटेटिंग माइक इन-बिल्ट नॉइज़ कैंसलिंग माइक्रोफोन USB-A कनेक्टिविटी इन-लाइन बटन कंट्रोलर 2 साल की लंबी मैन्युफैक्चर वारंटी। क्यों खोजें विकल्प ग्राहक रेटिंग (2.3 स्टार) काफी कम है, जो क्वालिटी पर सवाल उठा सकती है। मोबाइल में इस्तेमाल के लिए एडॉप्टर की ज़रूरत होगी।

यह boAt के Rockerz 480 वायरलेस ओवर-ईयर हेडफ़ोन हैं, जो अपनी 60 घंटे की ज़बरदस्त बैटरी लाइफ और आकर्षक RGB लाइट्स के लिए जाने जाते हैं। इसमें गेमिंग के लिए 40ms लो-लेटेंसी वाला 'Beast Mode' और साफ़ कॉलिंग के लिए ENx टेक्नोलॉजी दी गई है। शानदार बेस और ऐप सपोर्ट वाले इन हेडफ़ोन को 53 फीसद की छूट के साथ 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications बैटरी लाइफ 60 घंटे तक ड्राइवर्स 40mm लेटेंसी 40ms कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.3 स्पेशल फीचर RGB LEDs और ENx Tech वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 60 घंटे का लंबा प्लेबैक समय 6 अलग-अलग मोड्स वाली स्टाइलिश RGB लाइट्स। Beast Mode एक साथ फोन और लैपटॉप से कनेक्ट करने और स्विच करने की सुविधा कॉल के दौरान बाहरी शोर को कम कर क्लियर वॉइस सुनिश्चित करती है 40mm ड्राइवर्स के साथ दमदार क्यों खोजें विकल्प बिल्ड क्वालिटी में मुख्य रूप से प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण ट्रैवलिंग के दौरान अधिक जगह घेर सकते हैं।

यह URBN का Thump 550 वायरलेस ऑन-ईयर हेडफ़ोन है, जो अपने HD साउंड और डीप बेस के लिए जाना जाता है। इसमें ब्लूटूथ 5.4 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो तेज़ और स्थिर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। माइक्रो SD कार्ड और Aux सपोर्ट वाले इन हेडफ़ोन को 57 फीसद की छूट के साथ 1,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications मॉडल URBN Thump 550 कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.4, Aux, Micro SD कार्ड साउंड टाइप HD साउंड और डीप बेस डिजाइन एडजस्टेबल और फोल्डेबल वारंटी 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी स्पेशल फीचर इन-बिल्ट माइक और मल्टी-मोड प्लेबैक क्यों खरीदें लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी फोल्डेबल और एडजस्टेबल डिज़ाइन आधुनिक Type-C चार्जिंग पोर्ट। कस्टम हाई-एंड ड्राइवर्स जो पंची बेस और साफ़ आवाज़ देते हैं। क्यों खोजें विकल्प ऑन-ईयर डिजाइन एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का अभाव। बिल्ड क्वालिटी में मुख्य रूप से प्लास्टिक का उपयोग।

यह EPOS Impact 100 MS स्टीरियो हेडसेट है, जिसे विशेष रूप से प्रोफेशनल वर्क और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) मीटिंग्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एडवांस नॉइज़-कैंसलिंग माइक्रोफोन और मात्र 78 ग्राम का अल्ट्रा-लाइटवेट डिज़ाइन मिलता है, जो इसे लंबे वर्क-डेज़ के लिए आरामदायक बनाता है। इसे 17 फीसद की छूट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications वजन 78 ग्राम कनेक्टिविटी USB-C और USB-A माइक्रोफोन नॉइज़-कैंसलिंग सर्टिफिकेशन Microsoft Teams सर्टिफाइड वारंटी 2 साल स्पेशल फीचर इन-लाइन कॉल कंट्रोल और सॉफ्ट लेदर ईरपैड्स क्यों खरीदें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सर्टिफाइड अल्ट्रा-लाइटवेट डिजाइन प्रोफेशनल नॉइज़-कैंसलिंग माइक USB-C पोर्ट के साथ USB-A एडॉप्टर भी मिलता है आसान इन-लाइन कंट्रोल 2 साल की लंबी वारंटी। क्यों खोजें विकल्प वायर्ड हेडसेट के हिसाब से कीमत काफी प्रीमियम है। मुख्य रूप से ऑफिस कॉल्स के लिए है, गेमिंग या हाई-फाई म्यूजिक के लिए बेस्ट नहीं।

यह सोनी के WH-CH520 वायरलेस ऑन-ईयर हेडफ़ोन हैं, जो अपनी 50 घंटे की ज़बरदस्त बैटरी लाइफ और प्रीमियम साउंड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। इसमें DSEE तकनीक दी गई है जो कंप्रेस्ड म्यूजिक की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। 'मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी' और कस्टमाइज़ेबल EQ जैसे स्मार्ट फीचर्स वाले इन हेडफ़ोन को 33 फीसद की छूट के साथ 3,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications बैटरी लाइफ 50 घंटे तक साउंड टेक्नोलॉजी DSEE Upscale और कस्टम EQ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.2 माइक्रोफोन इन-बिल्ट वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 50 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ क्विक चार्जिंग की सुविधा DSEE जो म्यूजिक क्वालिटी को बूस्ट करता है। मल्टीपॉइंट कनेक्शन वज़न में बेहद हल्का और पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक डिज़ाइन। क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का अभाव। ये हेडफ़ोन पूरी तरह फोल्डेबल नहीं हैं

यह boAt के Rockerz 650 Pro वायरलेस ओवर-ईयर हेडफ़ोन हैं, जो अपने आधुनिक टच और स्वाइप कंट्रोल्स और डॉल्बी ऑडियो के लिए जाने जाते हैं। इसमें 80 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ और साफ़ कॉलिंग के लिए ड्यूल माइक ENx तकनीक दी गई है। 8,990 रुपये की एमआरपी वाले इन हेडफ़ोन को 68 फीसद की भारी छूट के साथ 2,838 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications बैटरी लाइफ 80 घंटे तक ड्राइवर्स 40mm ड्यूल ड्राइवर्स ऑडियो डॉल्बी ऑडियो कंट्रोल टच और स्वाइप कंट्रोल वारंटी 1 साल की वारंटी स्पेशल फीचर ड्यूल माइक ENx और ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें 80 घंटे का ज़बरदस्त प्लेबैक समय डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट जो एक इमर्सिव और प्रीमियम साउंड अनुभव देता है। स्मार्ट टच और स्वाइप कंट्रोल्स ड्यूल माइक ENx टेक्नोलॉजी ड्यूल पेयरिंग और फास्ट चार्जिंग की सुविधा। क्यों खोजें विकल्प टच कंट्रोल्स के इस्तेमाल की आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन फीचर का अभाव। ओवर-ईयर डिज़ाइन की वजह से यह थोड़े बड़े और भारी लग सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।