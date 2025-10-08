Samsung यूजर्स के हो गए मजे! इन पुराने स्मार्टफोन्स को मिलने लगा लेटेस्ट अपडेट

पुराने Samsung Galaxy S22 लाइनअप को कंपनी की ओर से लेटेस्ट अपडेट का फायदा दिया जा रहा है। यूजर्स OneUI 8 के साथ नए फीचर्स का फायदा ले सकते हैं।

Wed, 8 Oct 2025 12:25 PM

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung की ओर से इसके डिवाइसेज को लंबे वक्त तक अपडेट्स दिए जाते हैं और हर नया अपडेट ढेरों फीचर्स लेकर आता है। अब कंपनी अपने पुराने डिवाइसेज के लिए भी अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आई है और इसका फायदा अब यूरोप में यूजर्स को मिलने लगा है। बीते दिनों Glaxy S23 सीरीज के बाद अब Galaxy S22 सीरीज के डिवाइसेज के लिए भी Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 अपडेट रोलआउट किया जा रहा है। जल्द ग्लोबली सभी यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा।

टिप्सटर तरुण वत्स ने अपनी पोस्ट में बताया है कि OneUI 8 अपडेट का स्टेबल वर्जन यूरोप में Galaxy S22 Series के लिए लाइव हो गया है। नए अपडेट के बिल्ड नंबर S908BXXUIGYI7, S908BOXMIGYI7 और S908BXXUIGYI7 सामने आए हैं। कंपनी जल्द ही बाकी मार्केट्स में भी लेटेस्ट अपडेट का फायदा देगी। फिलहाल कोई आधिकारिक टाइमलाइन नहीं आई है, जो बताए कि भारत में Galaxy S22 Series को नया अपडेट कब मिलेगा।

कई खास फीचर्स लेकर आया OneUI 8 लेटेस्ट अपडेट के साथ कंपनी ने अपने सिस्टम ऐप्स को रीडिजाइन किया है और बेहतर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। My Files, Quick Share और Reminders जैसे ऐप्स को नए आइकॉन्स के अलावा अब क्लीन इंटरफेस दिया गया है। अब Settings मेन्यू भी पहले से ज्यादा ऑर्गनाइज लगता है और सभी ऑप्शंस खोजने में परेशानी नहीं होती।

इसके अलावा Alarms, Calendar और Samsung Health ऐप्स में बेहतर यूजर इंटरफेस जोड़ा गया है। One UI 8 में Live Updates फीचर भी शामिल किया गया है, जिससे यूजर्स रियल टाइम में मौसम, एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स स्कोर्स जैसी जानकारी सीधे अपने होमस्क्रीन या नोटिफिकेशन पैनल पर देख सकेंगे। हालांकि, इस अपडेट में Now Brief फीचर मौजूद नहीं है, जो हाल ही में Galaxy S24 FE और Galaxy S25 सीरीज के लिए रोलआउट किया गया था।