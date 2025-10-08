Samsung यूजर्स के हो गए मजे! इन पुराने स्मार्टफोन्स को मिलने लगा लेटेस्ट अपडेट old samsung smartphones are getting latest android 16 based OneUI 8 here are the details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़old samsung smartphones are getting latest android 16 based OneUI 8 here are the details

Samsung यूजर्स के हो गए मजे! इन पुराने स्मार्टफोन्स को मिलने लगा लेटेस्ट अपडेट

पुराने Samsung Galaxy S22 लाइनअप को कंपनी की ओर से लेटेस्ट अपडेट का फायदा दिया जा रहा है। यूजर्स OneUI 8 के साथ नए फीचर्स का फायदा ले सकते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:25 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

51% OFF

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

  • checkMint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹38849

₹79999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 13R

OnePlus 13R

  • checkAstral Trail
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹44999

खरीदिये

Samsung यूजर्स के हो गए मजे! इन पुराने स्मार्टफोन्स को मिलने लगा लेटेस्ट अपडेट

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung की ओर से इसके डिवाइसेज को लंबे वक्त तक अपडेट्स दिए जाते हैं और हर नया अपडेट ढेरों फीचर्स लेकर आता है। अब कंपनी अपने पुराने डिवाइसेज के लिए भी अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आई है और इसका फायदा अब यूरोप में यूजर्स को मिलने लगा है। बीते दिनों Glaxy S23 सीरीज के बाद अब Galaxy S22 सीरीज के डिवाइसेज के लिए भी Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 अपडेट रोलआउट किया जा रहा है। जल्द ग्लोबली सभी यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

51% OFF

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

  • checkMint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹38849

₹79999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 13R

OnePlus 13R

  • checkAstral Trail
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹44999

खरीदिये

टिप्सटर तरुण वत्स ने अपनी पोस्ट में बताया है कि OneUI 8 अपडेट का स्टेबल वर्जन यूरोप में Galaxy S22 Series के लिए लाइव हो गया है। नए अपडेट के बिल्ड नंबर S908BXXUIGYI7, S908BOXMIGYI7 और S908BXXUIGYI7 सामने आए हैं। कंपनी जल्द ही बाकी मार्केट्स में भी लेटेस्ट अपडेट का फायदा देगी। फिलहाल कोई आधिकारिक टाइमलाइन नहीं आई है, जो बताए कि भारत में Galaxy S22 Series को नया अपडेट कब मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

  • checkGreen
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹42790

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

discount

23% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹40999

₹52999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

कई खास फीचर्स लेकर आया OneUI 8

लेटेस्ट अपडेट के साथ कंपनी ने अपने सिस्टम ऐप्स को रीडिजाइन किया है और बेहतर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। My Files, Quick Share और Reminders जैसे ऐप्स को नए आइकॉन्स के अलावा अब क्लीन इंटरफेस दिया गया है। अब Settings मेन्यू भी पहले से ज्यादा ऑर्गनाइज लगता है और सभी ऑप्शंस खोजने में परेशानी नहीं होती।

इसके अलावा Alarms, Calendar और Samsung Health ऐप्स में बेहतर यूजर इंटरफेस जोड़ा गया है। One UI 8 में Live Updates फीचर भी शामिल किया गया है, जिससे यूजर्स रियल टाइम में मौसम, एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स स्कोर्स जैसी जानकारी सीधे अपने होमस्क्रीन या नोटिफिकेशन पैनल पर देख सकेंगे। हालांकि, इस अपडेट में Now Brief फीचर मौजूद नहीं है, जो हाल ही में Galaxy S24 FE और Galaxy S25 सीरीज के लिए रोलआउट किया गया था।

ये भी पढ़ें:वाह! केवल 5000 रुपये में ब्रैंडेड Smart TV, दिवाली से पहले Flipkart की धमाका डील

कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपडेट?

अगर आप Galaxy S22 सीरीज यूजर हैं, तो आप यह जांच सकते हैं कि क्या यह अपडेट आपके फोन के लिए उपलब्ध है या नहीं। इसके लिए Settings > Software update > Check for updates पर जाएं। अगर Android 16 बेस्ड One UI 8 अपडेट दिखे, तो Download पर टैप करें। कंपनी ने सलाह दी है कि अपडेट डाउनलोड करते समय Wi-Fi नेटवर्क यूज करें और फोन को चार्ज पर रखें। डाउनलोड पूरा होने के बाद फोन अपने आप रीस्टार्ट होगा और नए फीचर्स मिलने लगेंगे।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.