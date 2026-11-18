Oil Filled vs Blower Room Heater: सर्दियों से पहले Amazon पर गिरे दाम, जानें कौन सा है बेस्ट
सर्दियों से पहले Amazon पर ब्रांडेड रूम हीटर्स की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, आइए जानते हैं बजट क्वार्ट्ज हीटर से लेकर बड़े कमरों वाले ऑयल-फिल्ड हीटर्स की टॉप डील्स और बैंक ऑफर्स के बारे में
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों की दस्तक के साथ ही अगर आप घर के लिए एक बढ़िया रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यही सबसे सही समय है। Amazon पर टॉप ब्रांड्स के रूम हीटर्स की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है, जहाँ आप क्वार्ट्ज हीटर से लेकर प्रीमियम ऑयल-फिल्ड रेडिएटर्स (OFR) तक पर भारी छूट, बैंक डिस्काउंट और No Cost EMI का लाभ उठा सकते हैं।
ऑयल फिल्ड रूम हीटर
सर्दियों में पारंपरिक ब्लोअर या कॉइल हीटर चलाने पर अक्सर कमरे की हवा सूख जाती है और घुटन महसूस होने लगती है, लेकिन Oil Filled Room Heaters (OFR) इस समस्या का सबसे सुरक्षित समाधान हैं। बिना ऑक्सीजन जलाए लंबे समय तक एकसमान गर्माहट देने वाले इन प्रीमियम हीटर्स पर इस समय Amazon भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और No Cost EMI दे रहा है।
इन्हें क्यों खरीदना चाहिए?
ऑक्सीजन और नमी बरकरार रहती है: ब्लोअर या रॉड हीटर की तरह यह कमरे की ऑक्सीजन नहीं जलाता, जिससे बंद कमरे में भी घुटन, सिरदर्द या त्वचा में रूखापन नहीं होता।
बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित: इसमें कोई लाल गर्म कॉइल या आग की लपट बाहर नहीं दिखती, जिससे जलने का खतरा नहीं रहता। साथ ही इनमें Tip-Over Switch होता है, जो हीटर गिरने पर इसे तुरंत बंद कर देता है।
बिजली कटने के बाद भी गर्माहट: थर्मल ऑयल एक बार गर्म होने के बाद लंबे समय तक गर्म रहता है, इसलिए हीटर बंद करने के काफी देर बाद तक कमरा गर्म बना रहता है।
बिना शोर के शांत ऑपरेशन: रात में सोते समय यह बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, जिससे नींद खराब नहीं होती।
बड़े कमरों के लिए असरदार: 9, 11 या 13 फिन्स (Fins) और इन-बिल्ट PTC फैन की मदद से यह बड़े बेडरूम और लिविंग रूम को भी अच्छी तरह गर्म कर देता है।
Amazon पर उपलब्ध टॉप Oil Filled Room Heater डील्स
क्या होता है ब्लोअर हीटर?
यह एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, जिसके अंदर एक हीटिंग कॉइल या सिरेमिक (PTC) एलिमेंट और उसके पीछे एक तेज़ गति वाला पंखा (Fan) लगा होता है।
जैसे ही हीटर ऑन होता है, अंदर का एलिमेंट गर्म होता है और पीछे लगा पंखा बाहर की ठंडी हवा खींचकर उस गर्म एलिमेंट से गुज़ारते हुए तेज़ी से कमरे में फेंकता है।
ब्लोअर हीटर खरीदने के बड़े फायदे
- तुरंत गर्माहट (Instant Heating): ऑयल हीटर के मुकाबले ब्लोअर हीटर चालू होते ही 2 से 5 मिनट के भीतर छोटे से मीडियम कमरे को गर्म कर देता है।
- बेहद किफायती कीमत (Budget-Friendly): यह बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ते रूम हीटर्स में से एक है। Amazon पर अच्छे ब्रांडेड ब्लोअर हीटर ₹1,000 से ₹2,500 के बीच आसानी से मिल जाते हैं।
- हल्का और पोर्टेबल (Lightweight & Portable): इनका वज़न मात्र 1 से 2 किलो के आसपास होता है और साइज काफी कॉम्पैक्ट होता है। आप इन्हें आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे, स्टडी टेबल या ऑफिस डेस्क पर ले जा सकते हैं।
अमेजन से सस्ते में खरीदें ब्लोअर
प्रश्न 1: ऑयल फिल्ड हीटर और ब्लोअर हीटर में से कौन सा ज्यादा सुरक्षित है?
उत्तर: ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें कोई लाल गर्म कॉइल बाहर नहीं दिखती, यह कमरे की ऑक्सीजन नहीं जलाता और हवा की नमी को बनाए रखता है। इसलिए छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए ऑयल हीटर सबसे बेहतर रहता है।
प्रश्न 2: कमरा जल्दी कौन सा हीटर गर्म करता है—ब्लोअर या ऑयल हीटर?
उत्तर: ब्लोअर हीटर चालू होते ही 2 से 5 मिनट के भीतर कमरे में गर्म हवा फैलाना शुरू कर देता है। वहीं, ऑयल हीटर को गर्म होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन एक बार गर्म होने के बाद यह पूरे कमरे को एकसमान गर्म रखता है और बिजली बंद होने के बाद भी काफी देर तक गर्माहट बनाए रखता है।
प्रश्न 3: बजट और बिजली की खपत के हिसाब से किसे खरीदना चाहिए?
उत्तर: अगर आपका बजट कम (₹1,000–₹2,500) है और आपको दिन में 1–2 घंटे के लिए तुरंत गर्माहट चाहिए, तो ब्लोअर हीटर बेस्ट है। लेकिन अगर आप रात भर हीटर चलाना चाहते हैं और आपका बजट ₹8,000 से ₹12,000 के बीच है, तो ऑयल फिल्ड हीटर चुनें क्योंकि इसका थर्मोस्टेट तापमान मेंटेन रखते हुए लंबी अवधि में बिजली की बचत करता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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