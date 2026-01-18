Hindustan Hindi News
Oil filled heater vs electric heater: जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा, Amazon दे रहा बंपर ऑफर

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale: अमेजन सेल में रूम हीटर की तगड़ी डील दी जा रही है, जहां से सस्ते में हीटर खरीद सकते हैं।

Jan 18, 2026 04:31 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और घर को गर्म रखने के लिए रूम हीटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेजन इंडिया की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 सेल 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इस सेल में होम अप्लायंसेज पर भारी छूट मिल रही है। इस सेल में रूम हीटर कैटेगरी में 50% तक की डिस्काउंट देखने को मिल रही है, खासकर ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) और इलेक्ट्रिक फैन और कन्वेक्शन हीटर पर बंपर छूट दी जा रही है। सेल में SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड पर 5% कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं। Havells, Bajaj, Usha, Orient, Morphy Richards जैसी टॉप ब्रांड्स के मॉडल्स इस सेल में खास तौर पर डिस्काउंटेड हैं।

ऑयल फिल्ड हीटर (Oil Filled Radiator - OFR) क्या है? जानें इसके फायदे?

ऑयल फिल्ड हीटर में डायथर्मिक ऑयल को हीट किया जाता है, जो धीरे-धीरे रेडिएंट हीट के जरिए कमरे को गर्म करता है। यह हीटर बिना फैन के काम करता है।

ऑयल फिल्ड हीटर के फायदे

  • बहुत शांत होते हैं, चलने पर कोई आवाज नहीं करते हैं।
  • एक बार गर्म होने के बाद बिजली बंद करने पर भी काफी देर तक गर्मी बरकरार रखता है
  • हवा को ड्राई नहीं करता, स्किन और सांस के लिए बेहतर
  • लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट
  • सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच

क्या होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर?

ये हीटर तेजी से गर्म हवा फैंकते हैं और कमरे को जल्दी गर्म कर देते हैं।

इलेक्ट्रिक फैन हीटर के फायदे

  • तुरंत गर्मी मिलती है।
  • हल्के और पोर्टेबल
  • सस्ते दाम में उपलब्ध
  • छोटे कमरों या स्पॉट हीटिंग के लिए बेस्ट

ये भी हैं शानदार हीटर मॉडल

अगर आपके घर में बच्चे, बुजुर्ग हैं या आप रात भर हीटर चलाना चाहते हैं, तो ऑयल फिल्ड हीटर बेस्ट है। यह सबसे सुरक्षित, सबसे आरामदायक और बिजली बिल में भी लंबे समय में सस्ता पड़ता है। इसे हवा सूखती नहीं, सिर दर्द और गले में खराश की समस्या कम होती है।

अगर बजट कम है, तुरंत गर्मी चाहिए और सिर्फ 1-3 घंटे ही हीटर का यूज करना है, तो फैन हीटर या सिरेमिक PTC हीटर खरीदना बेहतर होता है। ये सस्ते और पोर्टेबल होते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
