भारत आया बोलने वाला चश्मा: बनाएं वीडियो, करें कॉल, पूछें सवाल, फोन रखने की जरूरत खत्म; देखें कीमत

संक्षेप:

Meta और Oakley ने भारत में AI फीचर्स वाले Smart Glasses लॉन्च कर दिए हैं। इनमें कैमरा, स्पीकर, Meta AI, वॉयस कंट्रोल है। साथ ही यह ग्लासेज स्टाइलिश के साथ आते हैं। Oakley Meta Vanguard में लगभग 9 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है।

Feb 04, 2026 11:16 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अब तक आपने स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और स्मार्ट टीवी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। Meta और Oakley ने मिलकर भारत में ऐसे Smart Glasses लॉन्च किए हैं, जो दिखने में आम चश्मे जैसे हैं लेकिन काम एक स्मार्ट डिवाइस की तरह करते हैं। इन स्मार्ट ग्लासेस में कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन और Meta का AI असिस्टेंट दिया गया है। यानी अब फोटो खींचने, वीडियो रिकॉर्ड करने या सवाल पूछने के लिए बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चश्मा पहनकर और आवाज से कमांड देकर आप काम कर सकेंगे। यह Smart Glasses खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ स्टाइल भी चाहते हैं।

Oakley Meta Vanguard Smart Glasses की भारत में कीमत और उपलब्धता

भारत में ओकले मेटा वैनगार्ड की शुरुआती कीमत 52,300 रुपए है। ग्राहक सनग्लास हट, लेंसक्राफ्टर्स और चुनिंदा ऑप्टिकल रिटेल स्टोर्स से ये स्मार्ट ग्लासेस खरीद सकते हैं। फ्रेम चार रंग वेरिएंट में आता है।

Oakley Meta Vanguard Smart Glasses के फीचर्स

Meta Oakley Smart Glasses दिखने में बिल्कुल स्टाइलिश सनग्लास जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर पूरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। इसमें इनबिल्ट कैमरा दिया गया है, जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना फोन हाथ में लिए। इन चश्मों में स्पीकर और माइक्रोफोन लगे हैं, जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और Meta AI से बात कर सकते हैं। Meta AI आपको सवालों के जवाब देता है, रास्ता बताता है या किसी जानकारी में मदद करता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि ये चश्मे वॉयस कमांड पर काम करते हैं। यानी बस बोलिए और काम हो जाएगा। इसके अलावा चश्मों का डिजाइन हल्का है, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने में कोई परेशानी नहीं होती। UPI Lite पेमेंट भी आवाज से किया जा सकता है, जिसे भारतीय बाजार के हिसाब से एक बड़ा प्लस माना जा रहा है।

Oakley ने इन Smart Glasses को खास तौर पर आउटडोर और फिटनेस यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। चाहे दौड़ना हो, साइकिल चलानी हो या ट्रैवल करना हो, ये चश्मे हर जगह फिट बैठते हैं। Oakley Meta Vanguard में लगभग 9 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो लगभग 6 घंटे की बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा, चार्जिंग केस 36 घंटे की बैटरी प्रदान करता है।

