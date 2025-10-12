7200mAh बैटरी और लाइटवेट डिजाइन, धूम मचाने आ रहा यह धांसू गेमिंग फोन

Nubia का एक पावरफुल स्मार्टफोन जल्द बाजार में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Nubia Z80 Ultra की। एक लीक से पता चला है कि नूबिया Z80 अल्ट्रा में 7200mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.8 मिमी और वजन लगभग 225 ग्राम होगा।

Nubia का एक पावरफुल स्मार्टफोन जल्द बाजार में धूम मचाने आ रहा है। नूबिया उन ब्रांड्स में शामिल है जो नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें रेड मैजिक 11 प्रो सीरीज और नूबिया Z80 अल्ट्रा भी शामिल हैं। नूबिया के फ्लैगशिप लाइनअप की एक खासियत इसका नॉच-लेस डिजाइन है जो अंडर-डिस्प्ले कैमरा की वजह से पूरी तरह से फुल-स्क्रीन एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा, दोनों ही अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है।

Nubia Z80 Ultra में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी एक हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेड मैजिक 11 प्रो सीरीज इकलौता स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फोन होगा जिसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी होगी। अब, वीबो पर एक नए लीक से पता चला है कि नूबिया Z80 अल्ट्रा में 7200mAh की बड़ी बैटरी होगी।

इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद, नूबिया Z80 अल्ट्रा का डिजाइन प्रभावशाली रहेगा, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.8 मिमी और वजन लगभग 225 ग्राम होगा। यह फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा।

Nubia Z80 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) रिपोर्ट्स बताती हैं कि नूबिया Z80 अल्ट्रा 16GB तक रैम के साथ आएगा और नेबुला AIOS पर बेस्ड एंड्रॉयड 16 पर चलेगा। कहा जा रहा है कि इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, जो एक स्मूद और इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 35 मिमी फोकल लेंथ वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 1/1.55-इंच का 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक ओमनीविजन OV64B पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल होने की उम्मीद है। आगे की तरफ, इसमें फुल-स्क्रीन लुक को बरकरार रखते हुए 16-मेगापिक्सेल का अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा हो सकता है।