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दुनिया का पहला 'AI Agent' फोन, चुकटियों में करेगा काम; इसमें 7100mAh बैटरी, 50MP के चार कैमरे

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड Nubia ने ऑन-फोन AI प्रोसेसिंग वाला दुनिया का पहला AI-एजेंट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम NaviX Ultra है। कंपनी ने इसि फिलहाल चीन में लॉन्च किया है। अब एक टिप्स्टर ने फोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक कर दिए हैं।

दुनिया का पहला 'AI Agent' फोन, चुकटियों में करेगा काम; इसमें 7100mAh बैटरी, 50MP के चार कैमरे

पॉपुलर ब्रांड Nubia ने चीन में NaviX Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह फोन इसलिए खास है क्योंकि इसे ऑन-फोन AI प्रोसेसिंग वाला दुनिया का पहला AI-एजेंट स्मार्टफोन बताया जा रहा है। दावा है कि आम बोलचाल की भाषा को समझ सकता है और असल दुनिया के कामों को कर सकते हैं, जिससे यूजर्स केवल बोलकर या टेक्स्ट कमांड देकर कई स्टेप वाले कामों को पूरे कर सकेंगे। कंपनी इसे बड़े पैमाने पर कमर्शियली लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। इसे सबसे पहले 2026 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, एक पॉपुलर टिप्स्टर बाल्ड पांडा ने एक वीबो पोस्ट के जरिए इस फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। चलिए जानते हैं इस फोन में क्या-क्या खास है...

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Nubia NaviX Ultra की खासियत (लीक के अनुसार)

टिप्स्टर के अनुसार, Nubia NaviX Ultra में 6.78-इंच की फ्लैट डिस्प्ले होगी, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। कहा जा रहा है कि स्क्रीन में बीच में पंच-होल कटआउट और चारों तरफ एक जैसे बेजेल्स होंगे, और इसमें अब तक के किसी भी नूबिया फोन के मुकाबले सबसे पतले बेजेल्स हो सकते हैं।

Nubia NaviX Ultra
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7100mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन का तेजतर्रार प्रोसेसर

माना जा रहा है कि यह क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा और इसमें 7,100mAh की बैटरी होगी, जो किसी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन में मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी कैपिसिटी में से एक होगी।

50 मेगापिक्सेल के कुल चार कैमरे भी

इसमें पावरफुल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। लीक में दावा किया गया है कि फोन में तीन 50-मेगापिक्सेल के रियर कैमरे होंगे, जो संभवतः प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो शूटिंग को कवर करेंगे। इतना ही नहीं, सेल्फी लेने के लिए भी फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो, फोन के पीछे की तरफ होरिजॉन्टल रनवे-स्टाइल कैमरा मॉड्यूल के साथ ब्लू, पिंक, ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है।

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फोन में एक डेडिकेटेड AI बटन

NaviX Ultra के साइड में एक खास ऑरेंज AI बटन भी है। इसे चार मुख्य बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है: नैचुरल भाषा को समझना, असल दुनिया के काम पूरे करना, यूजर के संदर्भ (context) को याद रखना और डेटा को सुरक्षित रखना। यह सिस्टम-लेवल GUI एजेंट आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को पहचान सकता है और टैप या जेस्चर की नकल करने के बजाय MCP और A2A प्रोटोकॉल के जरिए सपोर्टेड ऐप्स के साथ सीधे इंटरैक्ट कर सकता है।

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उम्मीद है कि यह AI असिस्टेंट कई ऐप्स में अलग-अलग कामों को एक साथ जोड़ पाएगा, जिससे यूजर्स आसान वॉयस या टेक्स्ट कमांड से कई स्टेप वाले काम पूरे कर सकेंगे। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि नूबिया, NaviX Ultra को बड़े पैमाने पर कमर्शियल तौर पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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