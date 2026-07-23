दुनिया का पहला 'AI Agent' फोन, चुकटियों में करेगा काम; इसमें 7100mAh बैटरी, 50MP के चार कैमरे

पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड Nubia ने ऑन-फोन AI प्रोसेसिंग वाला दुनिया का पहला AI-एजेंट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम NaviX Ultra है। कंपनी ने इसि फिलहाल चीन में लॉन्च किया है। अब एक टिप्स्टर ने फोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक कर दिए हैं।

पॉपुलर ब्रांड Nubia ने चीन में NaviX Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह फोन इसलिए खास है क्योंकि इसे ऑन-फोन AI प्रोसेसिंग वाला दुनिया का पहला AI-एजेंट स्मार्टफोन बताया जा रहा है। दावा है कि आम बोलचाल की भाषा को समझ सकता है और असल दुनिया के कामों को कर सकते हैं, जिससे यूजर्स केवल बोलकर या टेक्स्ट कमांड देकर कई स्टेप वाले कामों को पूरे कर सकेंगे। कंपनी इसे बड़े पैमाने पर कमर्शियली लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। इसे सबसे पहले 2026 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, एक पॉपुलर टिप्स्टर बाल्ड पांडा ने एक वीबो पोस्ट के जरिए इस फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। चलिए जानते हैं इस फोन में क्या-क्या खास है...

Nubia NaviX Ultra की खासियत (लीक के अनुसार) टिप्स्टर के अनुसार, Nubia NaviX Ultra में 6.78-इंच की फ्लैट डिस्प्ले होगी, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। कहा जा रहा है कि स्क्रीन में बीच में पंच-होल कटआउट और चारों तरफ एक जैसे बेजेल्स होंगे, और इसमें अब तक के किसी भी नूबिया फोन के मुकाबले सबसे पतले बेजेल्स हो सकते हैं।

7100mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन का तेजतर्रार प्रोसेसर माना जा रहा है कि यह क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा और इसमें 7,100mAh की बैटरी होगी, जो किसी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन में मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी कैपिसिटी में से एक होगी।

50 मेगापिक्सेल के कुल चार कैमरे भी इसमें पावरफुल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। लीक में दावा किया गया है कि फोन में तीन 50-मेगापिक्सेल के रियर कैमरे होंगे, जो संभवतः प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो शूटिंग को कवर करेंगे। इतना ही नहीं, सेल्फी लेने के लिए भी फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो, फोन के पीछे की तरफ होरिजॉन्टल रनवे-स्टाइल कैमरा मॉड्यूल के साथ ब्लू, पिंक, ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है।

फोन में एक डेडिकेटेड AI बटन NaviX Ultra के साइड में एक खास ऑरेंज AI बटन भी है। इसे चार मुख्य बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है: नैचुरल भाषा को समझना, असल दुनिया के काम पूरे करना, यूजर के संदर्भ (context) को याद रखना और डेटा को सुरक्षित रखना। यह सिस्टम-लेवल GUI एजेंट आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को पहचान सकता है और टैप या जेस्चर की नकल करने के बजाय MCP और A2A प्रोटोकॉल के जरिए सपोर्टेड ऐप्स के साथ सीधे इंटरैक्ट कर सकता है।