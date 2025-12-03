6560mAh तक की बैटरी वाले नए फोल्डेबल और फ्लिप फोन लॉन्च, सेल्फी कैमरा 32MP तक का

संक्षेप: मार्केट में नए फोल्डेबल और फ्लिप फोन की एंट्री हुई है। इनका नाम Nubia Fold और Nubia Flip 3 है। इन फोन में कंपनी 6560mAh तक की बैटरी और 32 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा दे रही है। फोन का डिस्प्ले 8 इंच तक का है।

Wed, 3 Dec 2025 02:26 PM

मार्केट में नए फोल्डेबल और फ्लिप फोन की एंट्री हुई है। ये नए फोन Nubia ने लॉन्च किए हैं। इनका नाम Nubia Fold और Nubia Flip 3 है। कंपनी ने इन फोन को जापान ने लॉन्च किया है। जापान में कंपनी के फोल्डेबल फोन की कीमत JPY 178560 (करीब 1,03,500 रुपये) है। फोन की सेल 4 दिसंबर से शुरू होगी। फ्लिप 3 की बात करें, तो इसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है। इस फोन की सेल मिड-जनवरी में शुरू होगी। माना जा रहा है कि फोन की कीमत का खुलासा सेल के आसपास किया जा सकता है। इन फोन में कंपनी 6560mAh तक की बैटरी और 32 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के फीचर्स के बारे में।

न्यूबिया फोल्ड के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 8 इंच का OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में कंपनी जो कवर डिस्प्ले दे रही है, उसका साइज 6.5 इंच का है। यह भी 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगपिक्सल का है। इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है।

सेल्फी के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल के दो कैमरे दिए गए हैं। फोन की बैटरी 6560mAh की है। यह बैटरी 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। फोन IP5X और IPX4 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6.0 दिया गया है।

न्यूबिया फ्लिप 3 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.9 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में 4 इंच का एक कवर डिस्प्ले भी दिया गया है। फोन 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह फोन डाइमेंसिटी 7400x प्रोसेसर पर काम करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 4610mAh की है।