मार्केट में आया एक और बेहद स्लिम वॉटरप्रूफ फोन, मात्र 5.9mm है थिकनेस, कैमरा भी धांसू

'Air-Style' कैटिगरी वाला Nubia Air लॉन्च हो गया है। फोन 5.9mm स्लिम है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन IP68, IP69 और IP69K रेटिंग वाली वॉटरप्रूफिंग के साथ आता है। फोन 12जीबी तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 07:32 AM
मार्केट में एक बेहद स्लिम स्मार्टफोन की एंट्री हुई है। IFA 2025 में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन का नाम Nubia Air है। ZTE का यह 'Air-Style' कैटिगरी का पहला डिवाइस है। यह 5.9mm की स्लिम बॉडी के साथ आता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। फोन की खास बात है कि यह IP68, IP69 और IP69K रेटिंग वाली वॉटरप्रूफिंग भी ऑफर करता है। फोन तीन कलर ऑप्शन- टाइटेनियम ब्लैक, स्ट्रीमर ब्लैक और टाइटेनियम डेजर्ट कलर में आता है। यह यूरोप में सेल के लिए इसी महीने उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद इसकी ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री होगी। फोन की शुरुआती कीमत USD 279 (करीब 24595 रुपये) है।

फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का 1.5K डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है। फोन 8जीबी रियल और 12जीबी तक की वर्चुअल रैम के साथ आता है। फोन की इंटरनल स्टोरेज 256जीबी का है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें Unisoc T8300 दिया गया है। फोन में कंपनी एआई परफॉर्मेंस इंजन भी दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक ऑग्जिलरी लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 30 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। यह फोन डाइनैमिक इमेज, एआई स्पोर्ट स्नैपशॉट, वीडियो ऐंटी-शेक और एआई नॉइज कैंसलेशन जैसे धांसू फीचर के साथ आता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

फोन IP68, IP69 और IP69K वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4 LE, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C 2.0 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

