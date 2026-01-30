वैलेंटाइन डे के लिए लाल रंग के स्पेशल स्पीकर, ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 699 रुपये
न्यू रिपब्लिक ने जोमैटो के क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप में एक लिमिटेड-एडिशन वैलेंटाइन्स डे ऑडियो कलेक्शन, 'पॉप लव' लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में वैलेंटाइन्स डे पर गिफ्ट देने के लिए डिजाइन किए गए लाल रंग के खास वायरलेस स्पीकर और ईयरबड्स शामिल हैं।
इस वैलेंटाइन्स डे पर आप अपने पार्टनर को कुछ स्पेशल गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं, तो न्यू रिपब्लिक के स्पेशल ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने जोमैटो के क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप में एक लिमिटेड-एडिशन वैलेंटाइन्स डे ऑडियो कलेक्शन, 'पॉप लव' लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में वैलेंटाइन्स डे पर गिफ्ट देने के लिए डिजाइन किए गए लाल रंग के खास वायरलेस स्पीकर और ईयरबड्स शामिल हैं। स्पीकर की कीमत 700 रुपये से भी कम है। दिखने मे भी यह स्पीकर और ईयरबड्स बेहद खूबसूरत हैं, जो हर किसी को पहली नजर में पसंद आने वाले हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...
पॉप लव वायरलेस स्पीकर की खासियत
इस कलेक्शन में पॉप लव वायरलेस स्पीकर का रेड एडिशन शामिल है। इस स्पीकर का डिजाइन कॉम्पैक्ट है और यह दमदार बास के साथ बैलेंस्ड साउंड देता है। यह ब्लूटूथ v5.3 और TWS पेयरिंग को सपोर्ट करता है, जिससे ज्यादा साउंड आउटपुट के लिए दो स्पीकर कनेक्ट किए जा सकते हैं। 6W आउटपुट, 52 एमएम डायनामिक ड्राइवर्स और 15 घंटे तक के प्लेटाइम के साथ, यह स्पीकर गिफ्ट देखने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जो डिजाइन, साउंड क्वालिटी और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इस स्पीकर को फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है। इसे पानी और पसीने से सुरक्षित रहता है और स्पीकर के ऊपर की तरफ बटन भी दिए गए हैं, जिससे म्यूजिक को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
कीमत और कहां से खरीदें
पॉप लव वायरलेस स्पीकर की कीमत 699 रुपये है। यह कलेक्शन 1 फरवरी 2026 से सिर्फ Blinkit पर मिलेगा।
