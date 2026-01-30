Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़nu republic limited edition pop love speakers and earbuds launched for valentines day
वैलेंटाइन डे के लिए लाल रंग के स्पेशल स्पीकर, ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 699 रुपये

वैलेंटाइन डे के लिए लाल रंग के स्पेशल स्पीकर, ईयरबड्स लाया ब्रांड, कीमत 699 रुपये

संक्षेप:

न्यू रिपब्लिक ने जोमैटो के क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप में एक लिमिटेड-एडिशन वैलेंटाइन्स डे ऑडियो कलेक्शन, 'पॉप लव' लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में वैलेंटाइन्स डे पर गिफ्ट देने के लिए डिजाइन किए गए लाल रंग के खास वायरलेस स्पीकर और ईयरबड्स शामिल हैं।

Jan 30, 2026 02:08 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

75% OFF

Mivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker,24 Hours Playtime,Powerful Bass, Wireless Stereo Speaker with Studio Quality Sound,Waterproof, Bluetooth 5.0

Mivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker,24 Hours Playtime,Powerful Bass, Wireless Stereo Speaker with Studio Quality Sound,Waterproof, Bluetooth 5.0

  • checkMivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker
  • check24 Hours Playtime
  • checkPowerful Bass
amazon-logo

₹749

₹2999

खरीदिये

discount

40% OFF

ZEBRONICS Pixie Portable Speaker, 5 Watts, Supports Bluetooth, TWS Function, mSD, Compact Design, Call Function, Carry Loop, Upto 7h Backup (Black)

ZEBRONICS Pixie Portable Speaker, 5 Watts, Supports Bluetooth, TWS Function, mSD, Compact Design, Call Function, Carry Loop, Upto 7h Backup (Black)

  • checkZEBRONICS Pixie Portable Speaker
  • check5 Watts
  • checkSupports Bluetooth
amazon-logo

₹599

₹999

खरीदिये

discount

88% OFF

Gioshuat Rechargeable Mini Bluetooth Karaoke Machine for Kids – Wireless Microphone, LED Lights, Bluetooth Speaker – Singing Toy for Boys & Girls – Birthday Gift for Kids (Multicolor)

Gioshuat Rechargeable Mini Bluetooth Karaoke Machine for Kids – Wireless Microphone, LED Lights, Bluetooth Speaker – Singing Toy for Boys & Girls – Birthday Gift for Kids (Multicolor)

  • checkGioshuat Rechargeable Mini Bluetooth Karaoke Machine for Kids – Wireless Microphone
  • checkLED Lights
  • checkBluetooth Speaker – Singing Toy for Boys & Girls – Birthday Gift for Kids (Multicolor)
amazon-logo

₹479

₹3999

खरीदिये

discount

70% OFF

pTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker, Wireless Karaoke Mic, 8Hrs Playtime, Vivid RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.1/TF Card & Type-C Charging (Light Pink)

pTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker, Wireless Karaoke Mic, 8Hrs Playtime, Vivid RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.1/TF Card & Type-C Charging (Light Pink)

  • checkpTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker
  • checkWireless Karaoke Mic
  • check8Hrs Playtime
amazon-logo

₹949

₹3199

खरीदिये

discount

10% OFF

Amazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Full sound, balanced bass, crisp vocals| Black

Amazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Full sound, balanced bass, crisp vocals| Black

  • checkAmazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Full sound
  • checkbalanced bass
  • checkcrisp vocals| Black
amazon-logo

₹4499

₹4999

खरीदिये

इस वैलेंटाइन्स डे पर आप अपने पार्टनर को कुछ स्पेशल गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं, तो न्यू रिपब्लिक के स्पेशल ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने जोमैटो के क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप में एक लिमिटेड-एडिशन वैलेंटाइन्स डे ऑडियो कलेक्शन, 'पॉप लव' लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में वैलेंटाइन्स डे पर गिफ्ट देने के लिए डिजाइन किए गए लाल रंग के खास वायरलेस स्पीकर और ईयरबड्स शामिल हैं। स्पीकर की कीमत 700 रुपये से भी कम है। दिखने मे भी यह स्पीकर और ईयरबड्स बेहद खूबसूरत हैं, जो हर किसी को पहली नजर में पसंद आने वाले हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

discount

75% OFF

Mivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker,24 Hours Playtime,Powerful Bass, Wireless Stereo Speaker with Studio Quality Sound,Waterproof, Bluetooth 5.0

Mivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker,24 Hours Playtime,Powerful Bass, Wireless Stereo Speaker with Studio Quality Sound,Waterproof, Bluetooth 5.0

  • checkMivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker
  • check24 Hours Playtime
  • checkPowerful Bass
amazon-logo

₹749

₹2999

खरीदिये

discount

40% OFF

ZEBRONICS Pixie Portable Speaker, 5 Watts, Supports Bluetooth, TWS Function, mSD, Compact Design, Call Function, Carry Loop, Upto 7h Backup (Black)

ZEBRONICS Pixie Portable Speaker, 5 Watts, Supports Bluetooth, TWS Function, mSD, Compact Design, Call Function, Carry Loop, Upto 7h Backup (Black)

  • checkZEBRONICS Pixie Portable Speaker
  • check5 Watts
  • checkSupports Bluetooth
amazon-logo

₹599

₹999

खरीदिये

discount

88% OFF

Gioshuat Rechargeable Mini Bluetooth Karaoke Machine for Kids – Wireless Microphone, LED Lights, Bluetooth Speaker – Singing Toy for Boys & Girls – Birthday Gift for Kids (Multicolor)

Gioshuat Rechargeable Mini Bluetooth Karaoke Machine for Kids – Wireless Microphone, LED Lights, Bluetooth Speaker – Singing Toy for Boys & Girls – Birthday Gift for Kids (Multicolor)

  • checkGioshuat Rechargeable Mini Bluetooth Karaoke Machine for Kids – Wireless Microphone
  • checkLED Lights
  • checkBluetooth Speaker – Singing Toy for Boys & Girls – Birthday Gift for Kids (Multicolor)
amazon-logo

₹479

₹3999

खरीदिये

discount

70% OFF

pTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker, Wireless Karaoke Mic, 8Hrs Playtime, Vivid RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.1/TF Card & Type-C Charging (Light Pink)

pTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker, Wireless Karaoke Mic, 8Hrs Playtime, Vivid RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.1/TF Card & Type-C Charging (Light Pink)

  • checkpTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker
  • checkWireless Karaoke Mic
  • check8Hrs Playtime
amazon-logo

₹949

₹3199

खरीदिये

discount

10% OFF

Amazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Full sound, balanced bass, crisp vocals| Black

Amazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Full sound, balanced bass, crisp vocals| Black

  • checkAmazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Full sound
  • checkbalanced bass
  • checkcrisp vocals| Black
amazon-logo

₹4499

₹4999

खरीदिये

पॉप लव वायरलेस स्पीकर की खासियत

nu republic limited edition pop love speakers

इस कलेक्शन में पॉप लव वायरलेस स्पीकर का रेड एडिशन शामिल है। इस स्पीकर का डिजाइन कॉम्पैक्ट है और यह दमदार बास के साथ बैलेंस्ड साउंड देता है। यह ब्लूटूथ v5.3 और TWS पेयरिंग को सपोर्ट करता है, जिससे ज्यादा साउंड आउटपुट के लिए दो स्पीकर कनेक्ट किए जा सकते हैं। 6W आउटपुट, 52 एमएम डायनामिक ड्राइवर्स और 15 घंटे तक के प्लेटाइम के साथ, यह स्पीकर गिफ्ट देखने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जो डिजाइन, साउंड क्वालिटी और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इस स्पीकर को फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है। इसे पानी और पसीने से सुरक्षित रहता है और स्पीकर के ऊपर की तरफ बटन भी दिए गए हैं, जिससे म्यूजिक को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:आधी कीमत में घर लाएं Sony के 55 और 65 इंच TV, बजट में आई कीमत, 4K डिस्प्ले भी
nu republic limited edition pop love speakers

कीमत और कहां से खरीदें

पॉप लव वायरलेस स्पीकर की कीमत 699 रुपये है। यह कलेक्शन 1 फरवरी 2026 से सिर्फ Blinkit पर मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Speakers

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।