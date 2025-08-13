UPI का नया नियम, इस तरह से नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन, रोक लगाएगी सरकार, देखें लास्ट डेट

UPI से जुड़े घोटालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नई योजना बना सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) प्राप्तकर्ता द्वारा शुरू किए गए पर्सन-टू-पर्सन (P2P) डिजिटल पेमेंट, जिन्हें 'पुल' ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, को बंद कर रहा है।

अगर आप भी लेनदेन करने के लिए ज्यादातर UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। UPI से जुड़े घोटालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नई योजना बना सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) प्राप्तकर्ता द्वारा शुरू किए गए पर्सन-टू-पर्सन (P2P) डिजिटल पेमेंट, जिन्हें 'पुल' ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, को बंद कर रहा है। मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नियम 31 अक्टूबर से लागू होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि NPCI ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया है।

ईटी ने अपनी रिपोर्ट में इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि P2P पुल ट्रांजैक्शन यूपीआई एक्टिविटी का केवल 3% है, जिससे एनपीसीआई के लिए इस सुविधा को बंद करना आसान हो गया है।

क्या है यूपीआई पुल ट्रांजेक्शन फीचर यूपीआई पुल ट्रांजेक्शन, जिसे कलेक्ट रिक्वेस्ट भी कहा जाता है, पेमेंट करने का ही एक तरीका है, जिसमें सेंडर (sender) के बजाय प्राप्तकर्ता (recipient) ट्रांजैक्शन शुरू करता है। पेमेंट रिक्वेस्ट शुरू होने के बाद, सेंडर अपना यूपीआई पिन डालकर उसे स्वीकृत करता है। हालांकि, धोखेबाज अब पेमेंट करने के इस तरीके को उपयोग भोले भाले लोगों को ठगने के लिए तेजी से कर रहे हैं।

कैसे काम करता है यह तरीका, चलिए बताते हैं: प्राप्तकर्ता रिक्वेस्ट शुरू करता है: प्राप्तकर्ता अपने यूपीआई ऐप (जैसे गूगल पे, फोनपे या अन्य) के माध्यम से पैसे भेजने वाले के यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक "कलेक्ट रिक्वेस्ट" भेजता है।

पैसे भेजने वाला यानी सेंडर इसे अप्रूव करता है: पैसे भेजने वाले को अपने यूपीआई ऐप में यह रिक्वेस्ट दिखाई देता है। वे अमाउंट और अन्य डिटेल चेक करने के बाद अपना यूपीआई पिन दर्ज करके इसे अप्रूव करता है।

पैसे ट्रांसफर: अप्रूव करने के बाद, पैसे तुरंत प्राप्तकर्ता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।

धोखेबाज पुल ट्रांजेक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं धोखेबाज यूपीआई पुल पेमेंट प्रोसेस के जरिए उन लोगों का फायदा उठाते हैं या निशाना बनाते हैं, जो पूरी तरह से नहीं कि यह कैसे काम करता है या जो जल्दबाजी में काम करते हैं। कई मामलों में, धोखेबाज ऑनलाइन सेल या रिफंड जैसी किसी चीज के लिए पैसे भेजने का नाटक करते हैं। लेकिन नॉर्मल पुश पेमेंट करने के बजाय, वे पीड़ित के यूपीआई आईडी पर एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। पीड़ित द्वारा इसे स्वीकृत करने के लिए अपना यूपीआई पिन डालने पर, पैसे धोखेबाज को अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।

धोखेबाज व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर होने का दिखावा भी करते हैं और पेमेंट कंफर्मेशन लिंक के रूप में एक पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो लोग जल्दी में होते हैं, वे अक्सर डिटेल पर ध्यान नहीं देते और पेमेंट को ऑथराइज नहीं कर पाते।