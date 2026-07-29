Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: UPI पेमेंट पर 'Mask' लगा रही सरकार, किसी को नहीं दिखेगी यह डिटेल, नया नियम लागू

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अब UPI पेमेंट करना पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। यूपीआई को ऑपरेट करने वाली संस्था NPCI एक नया नियम लागू कर रही है, जिसमें बैंकों और UPI ऐप्स को यूजर्स के नंबर को छिपाने के लिए कहा गया है। कैसे होगा काम, चलिए डिटेल में बताते हैं…

upi payment
UPI पेमेंट सिस्टम चलाने वाली NPCI ने यूपीआई ऐप्स और बैंकों से यूजर्स के फोन नंबर को मास्क करना शुरू करने के लिए कहा है।

अगर आप मॉल में, सब्जी की दुकान पर या लगभग सभी जगह छोटा-बड़ा पेमेंट करने के लिए UPI का ही इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। खबर है कि, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), UPI पेमेंट के लिए प्राइवेसी से जुड़े अपग्रेड लाने और फोन नंबर छिपाने (मास्क करने) की योजना पर चर्चा कर रहा है। सरकार बैंकों और UPI ऐप्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियां पर्सनल डेटा इकट्ठा करने, उसे स्टोर करने और शेयर करने के मामले में भारत के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट' का पालन करें।

UPI ऐप्स पर तगड़ी हो जाएगी यूजर्स की प्राइवेसी

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलाने वाली NPCI ने यूपीआई ऐप्स और बैंकों से यूजर्स के फोन नंबर को मास्क करना शुरू करने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार, सरकार ने बैंकों और पेमेंट ऐप्स को इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर तक का समय दिया है।

वर्तमान में, यूपीआई पेमेंट करते समय फोन नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे यूजर्स की पहचान करने और लेनदेन को वेरिफाई करने में मदद करते हैं। हालांकि, कहा जा रहा है कि यूजर्स के फोन नंबर्स को उजागर करना प्राइवेसी की चिंता पैदा करता है क्योंकि यह लेनदेन के दौरान दिखाई देता रहता है, जिससे दूसरों के लिए उनकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक पहुंचना आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:Tatkal टिकट बुक होगी फटाफट, RailOne ऐप की ये 5 ट्रिक्स से मिलेगी कन्फर्म टिकट

मनीकंट्रोल ने एक यूपीआई ऐप के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा, "डीपीडीपी नियम लागू होने का मतलब होगा कि फोन नंबर या पूरा नाम दिखाना प्राइवेसी रिस्क हो सकता है, और एनपीसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और यूपीआई ऐप्स से बात कर रहा है कि उनके सिस्टम प्रत्येक भागीदार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने और तय करने के लिए तैयार हैं।"

पिछले महीने, एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी कर सभी यूपीआई ऐप्स और पार्टनर बैंकों को ग्राहकों के फोन नंबर छुपाने का निर्देश दिया था। निर्देश के अनुसार, यूपीआई प्लेटफॉर्म को ग्राहकों की जानकारी जैसे यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर छिपाने का निर्देश दिया गया है।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि UPI ट्रांजेक्शन में फोन नंबर दिखने से उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरा है। इससे अनचाहे कॉन्टैक्ट और पहचान संबंधी समस्याएं हो रही थीं।

फोन नंबर नहीं तो यूपीआई भुगतान कैसे होगा?

एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स के लिए स्पेसिफिक प्राइवेसी नियम पेश किए हैं जो यूजर्स की पर्सनल डिटेल छिपाते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि यूजर्स के मोबाइल नंबर के केवल अंतिम चार अंक ही दिखाई देने चाहिए। क्यूआर कोड पेमेंट के लिए, भुगतान पूरा होने के बाद ऐप को भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देखा चाहिए।

इसके अलावा, सरकार ने यूपीआई ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे यूजर्स को यूपीआई आईडी बनाने की अनुमति दें जो उनके मोबाइल नंबर पर आधारित नहीं हो, और इन्हें डिफॉल्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News UPI

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।