अब इस App से रियल-टाइम में चेक करें Uber, Ola, Blinkit, Zepto, Swiggy पर ग्रोसरी के रेट्स

अब एक ही ऐप Comparify Pro की मदद से आप रियल-टाइम में Uber, Ola, Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart आदि की कीमतें आसानी से तुलना कर सकते हैं और अपना समय अपना पैसा बचा सकते हैं।

अब आपको अलग-अलग सेवाओं के ऐप खोलकर Uber, Ola, Blinkit, Swiggy Instamart जैसी प्लेटफॉर्म्स की कीमतें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक नए एंड्रॉयड ऐप, Comparify Pro ने यह काम और भी आसान बनाकर आपके बजट को स्मार्ट बना दिया है। अब चाहे आपको कैब की कीमत जाननी हो या घर बैठे किराने का सामान मंगवाना हो Comparify Pro में सिर्फ एक बार इंटरफ़ेस इस्तेमाल करें और यह ऐप आपके Uber, Ola, Rapido, Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart जैसे ऐप्स से रियल-टाइम कीमतें बुला कर आपके सामने रख देगा।

इससे आपको कॉन्टेक्स्ट मैसेजिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग और टैक्सियों का सबसे सस्ता विकल्प चुनने में मदद मिलेगी बिना हर बार ऐप स्विच किए। यह ऐप आपके मोबाइल में ऑफर, वॉलेट बैलेंस के बाद ही सटीक कीमत दिखाता है।

Comparify Pro App के फायदे 1. Uber, Ola, Rapido जैसी कैब ऐप्स हों या Blinkit, Zepto जैसी क्विक-कॉमर्स सर्विस Comparify Pro एक ही इंटरफ़ेस में सभी की कीमतें दिखाता है। इससे यूजर को अलग-अलग ऐप में समय और प्रयास नहीं लगाना पड़ता।

2. यह ऐप आपके अपने अकाउंट्स को जोड़कर (OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से) वास्तविक समय की कीमतों को आपके लोकेशन, वॉलेट बैलेंस व ऑफर्स के अनुसार दिखाता है। इससे आपको अधिक सटीक मूल्यांकन मिलता है।

3. यह सिर्फ कैब ही नहीं, Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे ऐप्स पर किराना, essential items और तीव्र डिलीवरी के कीमतों की तुलना भी करता है। इससे आप कई शॉपिंग ऐप्स को एक साथ चेक कर सही विकल्प चुन सकते हैं।