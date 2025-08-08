अब इस App से रियल-टाइम में चेक करें Uber, Ola, Blinkit, Zepto, Swiggy पर ग्रोसरी के रेट्स Now you can compare prices of Uber Ola Blinkit Swiggy and more using just one app Here is how it work, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Now you can compare prices of Uber Ola Blinkit Swiggy and more using just one app Here is how it work

अब इस App से रियल-टाइम में चेक करें Uber, Ola, Blinkit, Zepto, Swiggy पर ग्रोसरी के रेट्स

अब एक ही ऐप Comparify Pro की मदद से आप रियल-टाइम में Uber, Ola, Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart आदि की कीमतें आसानी से तुलना कर सकते हैं और अपना समय अपना पैसा बचा सकते हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:34 PM
share Share
Follow Us on
अब इस App से रियल-टाइम में चेक करें Uber, Ola, Blinkit, Zepto, Swiggy पर ग्रोसरी के रेट्स

अब आपको अलग-अलग सेवाओं के ऐप खोलकर Uber, Ola, Blinkit, Swiggy Instamart जैसी प्लेटफॉर्म्स की कीमतें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक नए एंड्रॉयड ऐप, Comparify Pro ने यह काम और भी आसान बनाकर आपके बजट को स्मार्ट बना दिया है। अब चाहे आपको कैब की कीमत जाननी हो या घर बैठे किराने का सामान मंगवाना हो Comparify Pro में सिर्फ एक बार इंटरफ़ेस इस्तेमाल करें और यह ऐप आपके Uber, Ola, Rapido, Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart जैसे ऐप्स से रियल-टाइम कीमतें बुला कर आपके सामने रख देगा।

इससे आपको कॉन्टेक्स्ट मैसेजिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग और टैक्सियों का सबसे सस्ता विकल्प चुनने में मदद मिलेगी बिना हर बार ऐप स्विच किए। यह ऐप आपके मोबाइल में ऑफर, वॉलेट बैलेंस के बाद ही सटीक कीमत दिखाता है।

ये भी पढ़ें:₹6000 सस्ते हुए Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा वाले 3 दमदार फोन, गिराओ या भीगो दो

Comparify Pro App के फायदे

1. Uber, Ola, Rapido जैसी कैब ऐप्स हों या Blinkit, Zepto जैसी क्विक-कॉमर्स सर्विस Comparify Pro एक ही इंटरफ़ेस में सभी की कीमतें दिखाता है। इससे यूजर को अलग-अलग ऐप में समय और प्रयास नहीं लगाना पड़ता।

2. यह ऐप आपके अपने अकाउंट्स को जोड़कर (OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से) वास्तविक समय की कीमतों को आपके लोकेशन, वॉलेट बैलेंस व ऑफर्स के अनुसार दिखाता है। इससे आपको अधिक सटीक मूल्यांकन मिलता है।

3. यह सिर्फ कैब ही नहीं, Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसे ऐप्स पर किराना, essential items और तीव्र डिलीवरी के कीमतों की तुलना भी करता है। इससे आप कई शॉपिंग ऐप्स को एक साथ चेक कर सही विकल्प चुन सकते हैं।

4. सभी प्लेटफॉर्म्स पर तुलना करने का काम अब मिनटों में निपटता है। इससे आपका समय और डेटा चार्ज दोनों बचता है। साथ ही, आपको सबसे सस्ता और तेज़ विकल्प चुनने में भी मदद मिलती है जिससे कई बार रुपए भी बचते हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹100 तक सस्ते हुए BSNL के ये Plans, अब सिर्फ ₹399 में पाएं 3300GB डेटा

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।