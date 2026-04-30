28 नहीं... अब 30 दिन का करें रिचार्ज, जानिए Jio या Airtel ₹355 में किसका प्लान है ज्यादा दमदार? जानिए पूरा हिसाब

अगर आप Jio और Airtel दोनों ही सिम इस्तेमाल करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि 400 रुपए से कम के प्लान में जियो या एयरटेल कौन ज्यादा फायदे दे रहा है तो यहां जानें सबकुछ।

Jio 355 vs Airtel 355: रिलायंस जियो और एयरटेल अपने यूजर्स के लिए हर बजट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रिचार्ज प्लान ऑफर करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई बार दोनों कंपनियों के प्लान की कीमत एक जैसी होती है, लेकिन उनके फायदे काफी अलग होते हैं। ऐसे में यूजर्स के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस कंपनी का प्लान ज्यादा वैल्यू देता है।

आज हम बात कर रहे हैं जियो और एयरटेल के 355 रुपए वाले प्लान की, जो कीमत में भले ही एक जैसे हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अगर आप भी 355 रुपए का रिचार्ज कराने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी करने से पहले एक बार इस तुलना को जरूर समझ लें। इससे आपको यह तय करने में आसानी होगी कि आपके इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा प्लान ज्यादा सही और फायदेमंद रहेगा।

Jio के 355 रुपए वाले प्लान में मिलने वाले फायदे Jio के 355 रुपए वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को कुल 25GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यह प्लान उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है जो रोजाना फिक्स डेटा के बजाय जरूरत के हिसाब से डेटा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा भी मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की होती है, यानी पूरा एक महीना बिना किसी झंझट के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान के साथ यूजर्स को 3 महीने के लिए Jio Hotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिससे वे आसानी से कंटेंट का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा 50GB Jio AI Cloud स्टोरेज भी दिया जाता है, जहां आप अपनी फाइल्स और डेटा सुरक्षित रख सकते हैं।

Airtel के 355 रुपए वाले प्लान के बेनेफिट्स 355 रुपए वाले Airtel के प्लान में यूजर्स को कुल 25GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS का फायदा भी दिया जाता है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है, यानी पूरे महीने आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा Airtel इस प्लान के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है, जैसे 12 महीने के लिए Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत करीब 4000 रुपए बताई जाती है। साथ ही यूजर्स को स्पैम कॉल अलर्ट और फ्री हेलोट्यून की सुविधा भी मिलती है। दोनों प्लान में अंतर सिर्फ OTT का है।