अब एक ही डिवाइस करेगा Laptop और Tablet दोनों का काम, जल्द आ रहा Ai+ Laptab होगा 2026 का सुपर गैजेट

संक्षेप: भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है Ai+ Laptab 11, 12, 13 इंच के तीन स्क्रीन साइज में आएगा। यह टैब Keyboard, Stylus सपोर्ट, NxtQ OS में PC Mode, प्राइवेसी-फर्स्ट डिज़ाइन के साथ पेश होगा। जानिए पूरा डिटेल्स।

Ai+ Laptab: टैबलेट और लैपटॉप के बीच अक्सर हम उलझ जाते हैं कहीं टैबलेट हल्का होता है पर ऑफिस-वर्क में कमजोर, तो कहीं लैपटॉप मजबूत है लेकिन भारी। अब इस दुविधा को खत्म करने की तैयारी हो रही है। टेक ब्रांड Ai+ ने नया प्रोजेक्ट पेश किया है Laptab यह ऐसा हाइब्रिड डिवाइस है, जो टैबलेट की पोर्टेबिलिटी और लैपटॉप की पावर दोनों देता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, ऑफिस वर्क कर रहे हों, डिज़ाइन या नोट्स बना रहे हों Laptab सब काम कर सकेगा। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस जल्द ही भारत में फरवरी-मार्च 2026 (पहली तिमाही) में उपलब्ध होगा।

Laptab तीन साइज 11-इंच, 12-इंच और 13-इंच में आएगा, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकेंगे। साथ में मिलेगा कीबोर्ड और स्टाइलस सपोर्ट, जिससे लिखाई, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट एडिट व वीडियो कॉल सभी आसानी से हो जाएंगे। Ai+ ने इसका OS भी खुद तैयार किया है NxtQ OS जो टैबलेट को पूरी तरह लैपटॉप जैसा अनुभव देगा।

Ai+ Laptab के नए फीचर्स और खूबियां Ai+ Laptab तीन स्क्रीन साइज में आएगा: 11", 12", और 13" मतलब चाहे आप टैबलेट जैसा हल्का डिवाइस चाहते हों या लैपटॉप जैसा बड़ा वर्कस्टेशन, सुविधा मौजूद होगी। हर वेरिएंट के साथ मिलेगा कीबोर्ड और स्टाइलस जिससे टैप / टाइप / ड्रॉ / नोट्स किया जा सकेगा।

Laptab पर चलेगा नया NxtQ OS जो टैबलेट OS नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिविटी-फ्रेंडली सिस्टम है। इसमें PC Mode मिलेगा, जहां आप multiple windows, documents editing, टाइपिंग / नोट्स जैसे काम लैपटॉप की तरह होंगे। NxtQ OS का ध्यान रहा है प्राइवेसी पर इसमें कोई अनचाहा बगैर अर्थ वाला प्री-इंस्टॉल्ड ऐप / ट्रैकर नहीं होगा। मतलब आपका डेटा आपका, और बिना ट्रैकिंग।