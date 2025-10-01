बड़ा धमाका: अब ChatGPT से करें शॉपिंग, आ गया मिनटों में पेमेंट और ऑर्डर करने का नया तरीका

OpenAI ने ChatGPT में Instant Checkout फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर सीधे ChatGPT पर ही शॉपिंग कर पाएंगे। मिनटों में पेमेंट, ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा के साथ यह फीचर Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर देगा।

OpenAI लगातार अपने प्रोडक्ट ChatGPT को और पावरफुल बना रहा है। शुरुआत में यह सिर्फ एक चैटबॉट था, लेकिन अब धीरे-धीरे यह एक ऑल-इन-वन डिजिटल असिस्टेंट बनता जा रहा है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है Instant Checkout। इस फीचर के आने के बाद ChatGPT सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं रहेगा, बल्कि आपका पर्सनल शॉपिंग हब बन जाएगा।

Instant Checkout फीचर के फायदे Instant Checkout फीचर की मदद से यूजर्स अब सीधे ChatGPT से ही प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। यानी किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर जाकर लॉगिन करने, प्रोडक्ट सर्च करने और पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ChatGPT ही आपके लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा, उसका रिव्यू बताएगा और साथ ही आपको उसी चैट में खरीदने का ऑप्शन भी देगा।

सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेमेंट प्रोसेस और ऑर्डर कन्फर्मेशन सब कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी AI असिस्टेंट से कहें “मुझे एक वायरलेस हेडफोन चाहिए” और वह न सिर्फ आपके लिए बेस्ट हेडफोन बताए, बल्कि तुरंत खरीदने का ऑप्शन भी दे दे। यानी आने वाले समय में ChatGPT सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि शॉपिंग से लेकर पेमेंट तक का काम एक ही जगह पर कर देगा।

Instant Checkout एक ऐसा फीचर है जिसमें यूजर को शॉपिंग के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ChatGPT के चैट इंटरफ़ेस में ही आपको प्रोडक्ट दिखेंगे, उनकी कीमतें और फीचर्स सामने आएंगे और वहीं से आप उन्हें सीधे खरीद पाएंगे।

यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो क्विक शॉपिंग पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई मोबाइल फोन, हेडफोन या स्मार्टवॉच खरीदनी है, तो ChatGPT आपको आपके बजट और पसंद के हिसाब से ऑप्शन देगा और “Buy Now” बटन के जरिए तुरंत ऑर्डर करने देगा।

पेमेंट और सिक्योरिटी OpenAI ने इस फीचर में सिक्योर पेमेंट गेटवे जोड़ा है। इसका मतलब है कि जब आप ChatGPT के जरिए पेमेंट करेंगे तो आपकी बैंक डिटेल्स और कार्ड इंफॉर्मेशन पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा, एक बार आपने पेमेंट कर दिया, तो ChatGPT आपको ऑर्डर कन्फर्मेशन और ट्रैकिंग डिटेल्स भी देगा। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप Amazon या Flipkart से खरीदारी करते हैं।