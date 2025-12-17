शाओमी का सरप्राइज: भारत में इस फोन में भी आ रहा HyperOS 3 अपडेट, देखें खास फीचर्स

संक्षेप: Xiaomi स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने अभी घोषणा की है कि इस महीने की शुरुआत में भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra के लिए HyperOS 3 अपडेट आएगा। और अब, भारत में Redmi Note 14 5G के लिए भी यह अपडेट आ रहा है।

Dec 17, 2025 06:55 pm IST

Xiaomi स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने हाल ही में घोषणा की है कि इस महीने की शुरुआत में भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra के लिए HyperOS 3 अपडेट आएगा। और अब, भारत में Redmi Note 14 5G के लिए भी यह अपडेट आ रहा है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने कंफर्म किया है कि रेडमी नोट 14 5G फोन को यह बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा।

भारत में Xiaomi 14, Redmi 13, POCO F7, POCO M7 Pro, और अन्य डिवाइस में HyperOS 3 अपडेट आ रहा है: शाओमी इंडिया में मार्केटिंग और पीआर के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप शर्मा के अनुसार, शाओमी नए डिवाइस के एक नए बैच में HyperOS 3 अपग्रेड ला रही है। नया Android 16 ओएस पर बेस्ड कस्टम स्किन कई मॉडल पर रोलआउट हो रहा है, इसलिए चेक करें कि आपका डिवाइस इस अपडेट के लिए एलिजिबल है या नहीं:

- Xiaomi 14

- Xiaomi Pad 7

- Redmi Note 14 5G

- Redmi 13

- POCO F7

- POCO M7 Pro 5G

कुछ रिपोर्ट्स में पहले से ही दावा किया गया था कि Redmi Note 14 5G को यह अपडेट मिल रहा है, लेकिन अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ गया है कि यह अपडेट हाई-एंड टैबलेट के साथ-साथ Redmi और POCO ब्रांड के स्मार्टफोन में भी आएगा। HyperOS 3 अपडेट बेहतर और ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ-साथ एक रिफाइंड यूजर इंटरफेस भी लाता है। शाओमी के Android 16 स्किन में कई बदलाव किए गए हैं और सभी जगह एनिमेशन ज्यादा स्मूथ हो गए हैं।

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा हाइपरओएस 3, शाओमी के कई सालों में सबसे बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट में से एक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अलावा, यह HyperIsland, नए लॉकस्क्रीन स्टाइल, ज्यादा बेहतर गैलरी एडिटर और Google के Gemini AI के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स के साथ एक नई विजुअल लेयर लाता है। इसमें टच टू शेयर, सिस्टम-वाइड ट्रांसलेशन को बढ़ाया गया है, और सपोर्टेड हार्डवेयर पर बेहतर AI राइटिंग और वॉयस टूल्स भी हैं।

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।