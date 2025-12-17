Hindustan Hindi News
शाओमी का सरप्राइज: भारत में इस फोन में भी आ रहा HyperOS 3 अपडेट, देखें खास फीचर्स

शाओमी का सरप्राइज: भारत में इस फोन में भी आ रहा HyperOS 3 अपडेट, देखें खास फीचर्स

संक्षेप:

Xiaomi स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने अभी घोषणा की है कि इस महीने की शुरुआत में भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra के लिए HyperOS 3 अपडेट आएगा। और अब, भारत में Redmi Note 14 5G के लिए भी यह अपडेट आ रहा है।

Dec 17, 2025 06:55 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Xiaomi स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने हाल ही में घोषणा की है कि इस महीने की शुरुआत में भारत में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra के लिए HyperOS 3 अपडेट आएगा। और अब, भारत में Redmi Note 14 5G के लिए भी यह अपडेट आ रहा है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने कंफर्म किया है कि रेडमी नोट 14 5G फोन को यह बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा।

भारत में Xiaomi 14, Redmi 13, POCO F7, POCO M7 Pro, और अन्य डिवाइस में HyperOS 3 अपडेट आ रहा है:

शाओमी इंडिया में मार्केटिंग और पीआर के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप शर्मा के अनुसार, शाओमी नए डिवाइस के एक नए बैच में HyperOS 3 अपग्रेड ला रही है। नया Android 16 ओएस पर बेस्ड कस्टम स्किन कई मॉडल पर रोलआउट हो रहा है, इसलिए चेक करें कि आपका डिवाइस इस अपडेट के लिए एलिजिबल है या नहीं:

- Xiaomi 14

- Xiaomi Pad 7

- Redmi Note 14 5G

- Redmi 13

- POCO F7

- POCO M7 Pro 5G

ये भी पढ़ें:पार्टी में धूम मचाएगा यह 250W स्पीकर, लगातार 6 घंटे सुनाएगा गाने, इतनी है कीमत

कुछ रिपोर्ट्स में पहले से ही दावा किया गया था कि Redmi Note 14 5G को यह अपडेट मिल रहा है, लेकिन अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ गया है कि यह अपडेट हाई-एंड टैबलेट के साथ-साथ Redmi और POCO ब्रांड के स्मार्टफोन में भी आएगा। HyperOS 3 अपडेट बेहतर और ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ-साथ एक रिफाइंड यूजर इंटरफेस भी लाता है। शाओमी के Android 16 स्किन में कई बदलाव किए गए हैं और सभी जगह एनिमेशन ज्यादा स्मूथ हो गए हैं।

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा

हाइपरओएस 3, शाओमी के कई सालों में सबसे बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट में से एक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अलावा, यह HyperIsland, नए लॉकस्क्रीन स्टाइल, ज्यादा बेहतर गैलरी एडिटर और Google के Gemini AI के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स के साथ एक नई विजुअल लेयर लाता है। इसमें टच टू शेयर, सिस्टम-वाइड ट्रांसलेशन को बढ़ाया गया है, और सपोर्टेड हार्डवेयर पर बेहतर AI राइटिंग और वॉयस टूल्स भी हैं।

एक खास चीज है हाइपरआइलैंड, जो ऐप्पल के डायनामिक आइलैंड के जैसा ही है। यह क्विक-ग्लांस अलर्ट, लाइव एक्टिविटी अपडेट देता है और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को अपनी मौजूदा स्क्रीन छोड़े बिना टास्क को शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने की सुविधा देता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलने या डिस्प्ले के टॉप पर म्यूजिक कंट्रोल, कॉल की जानकारी और शेड्यूल एक्सेस करने में मदद करता है।

हाइपरओएस 3 में HyperAI भी शामिल है, जो AI टूल्स का एक सेट है, जैसे स्मार्ट स्क्रीन रिकग्निशन, डीपथिंक मोड और राइटिंग फीचर्स जो टोन और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। AI स्पीच रिकग्निशन ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और समरी बनाता है। AI सर्च डिवाइस कंटेंट को स्कैन कर सकता है, छोटी सर्च समरी दे सकता है और AI से मिले जवाब दे सकता है। गैलरी सर्च इमेज को दस कैटेगरी में सॉर्ट करके ढूंढने में मदद करता है। अपडेट AI डायनामिक वॉलपेपर, एक AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन और एक रिफ्रेश्ड होम स्क्रीन डिजाइन भी लाता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
