अब UPI PIN का झंझट खत्म! सिर्फ उंगली या चेहरे से होगा पेमेंट, Amazon Pay ने कर दिया कमाल

Amazon Pay ने UPI Biometric Authentication लॉन्च किया है, जिसमें अब 5,000 रुपए तक का पेमेंट फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन से होगा, बिना UPI PIN डाले। जानिए फीचर्स, फायदे और कैसे करेगा काम।

Dec 17, 2025 06:20 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने की दिशा में Amazon Pay ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में UPI Biometric Authentication फीचर लॉन्च किया है, जिसके बाद अब यूज़र्स को UPI पेमेंट करने के लिए PIN याद रखने या डालने की जरूरत नहीं होगी। अब आप सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन के जरिये पेमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। यह नया फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो बार-बार PIN भूल जाते हैं या जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं। Amazon Pay भारत की उन पहली कंपनियों में शामिल हो गया है जिसने यह सुविधा शुरू की है। कंपनी के मुताबिक, इस फीचर के तहत 5,000 रुपए तक के UPI ट्रांजैक्शन बिना PIN के किए जा सकते हैं।

शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यूजर्स को यह सुविधा काफी पसंद आ रही है और 90% से ज्यादा यूजर्स eligible ट्रांजैक्शन में बायोमेट्रिक ऑप्शन को चुन रहे हैं। यह फीचर न सिर्फ पेमेंट को तेज बनाता है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मजबूत है, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा डिवाइस से जुड़ा होता है और किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। फिलहाल यह सुविधा Android यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है।

क्या है Amazon Pay का UPI Biometric Authentication?

Amazon Pay का नया UPI Biometric Authentication फीचर यूज़र्स को फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन के जरिये पेमेंट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि अब आपको हर बार UPI PIN डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी दोस्त को पैसे भेज रहे हों, दुकान पर QR कोड स्कैन कर रहे हों या बैलेंस चेक कर रहे हों हर जगह आपका फेस या फिंगरप्रिंट ही आपकी पहचान बन जाएगा।

5,000 रुपए तक बिना PIN पेमेंट, कितना सुरक्षित है?

Amazon Pay के अनुसार, यह सुविधा 5,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी डिवाइस से जुड़ी होती है, इसलिए इसे कॉपी या शेयर नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपका फोन सुरक्षित है, तो आपका पेमेंट भी सुरक्षित है। यही वजह है कि कंपनी इसे PIN से भी ज्यादा सुरक्षित बता रही है।

एक हाथ से पेमेंट, 2X ज्यादा फास्ट

इस फीचर का एक बड़ा फायदा यह है कि अब आप एक हाथ से पेमेंट कर सकते हैं। न PIN टाइप करने की जरूरत, न स्क्रीन पर बार-बार टैप करने की झंझट। Amazon Pay का दावा है कि यह तरीका पेमेंट को लगभग 2 गुना तेज़ बना देता है। खासकर दुकानों पर या जल्दी में पेमेंट करते समय यह फीचर बेहद काम का है।

कहां-कहां काम करेगा यह फीचर?

Amazon Pay का यह नया बायोमेट्रिक फीचर इन सभी जगहों पर काम करेगा:

Send Money (पैसे भेजना)

Scan & Pay (QR कोड स्कैन कर पेमेंट)

Merchant Payment (दुकानदार को भुगतान)

यानि Amazon Pay UPI से जुड़ी लगभग हर सर्विस में यह फीचर इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं।
