अब चश्मे से हो जाएगा UPI पेमेंट! कैमरा वाले स्मार्ट ग्लासेज लाने वाला है Lenskart

संक्षेप: लेंसकार्ट की ओर से जल्द नए स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च किए जाएंगे, जिनकी मदद से यूजर्स को UPI पेमेंट का विकल्प मिलेगा। इन स्मार्ट ग्लासेज में कैमरा भी दिया जाएगा और एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे।

लोकप्रिय आई-वियरेबल सेलिंग प्लेटफॉर्म Lenskart ने एक इनोवेटिव कदम उठाने का फैसला किया है। कंपनी ने Global Fintech Festival 2025 में बताया है कि जल्द नए B Camera Smart Glasses लॉन्च किए जाएंगे। इस स्मार्ट चश्मे में कैमरा तो मिलेगा ही, साथ ही इसकी मदद से UPI पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए कोई PIN एंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

आईवियर कंपनी ने अगला बड़ा कदम टेक और इनोवेशन को साथ लाकर उठाया है, जो चश्मा पहनने वालों को सबसे हटकर एक्सपीरियंस देगा। कंपनी ने मुंबई में हुए Global Fintech Festival (GFF) 2025 में घोषणा की है कि इसके नए B Camera Smart Glasses में UPI पेमेंट इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ QR कोड स्कैन कर भुगतान आसानी से किया जा सकेगा।

केवल वॉइस कमांड्स से होगा पेमेंट नए फीचर के साथ यूजर्स को जेब से मोबाइल फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे केवल अपने स्मार्ट ग्लासेज से QR कोड स्कैन कर पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह प्रोसेस वॉइस कमांड और सिक्योर बैंक ऑथेंटिकेशन के साथ आसानी से कंप्लीट होगा। ऐसा पहली बार होगा, जब किन्हीं स्मार्ट ग्लासेज के जरिए UPI पेमेंट का ऑप्शन यूजर्स को मिलेगा।

कंपनी ने बताया है कि यह फीचर NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) की UPI Circle टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। यह टेक यूजर के बैंक अकाउंट को सीधे स्मार्ट ग्लासेज से लिंक करेगी। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो B Camera Smart Glasses में ऑन-द-गो POV (पॉइंट ऑफ व्यू) कैमरा और बिल्ट-इन AI फीचर्स दिए जाएंगे।