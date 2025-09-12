अब 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा iPhone 17, Pro और Air; 19 सितंबर से यहां से करें ऑर्डर Now iPhone 17 Pro and Air will reach your home in 10 minutes Order from Blinkit 19 September Check details here, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Now iPhone 17 Pro and Air will reach your home in 10 minutes Order from Blinkit 19 September Check details here

अब 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा iPhone 17, Pro और Air; 19 सितंबर से यहां से करें ऑर्डर

क्विक कॉमर्स ऐप Blinkit, 19 सितंबर से भारत में नए iPhone 17 सीरीज के फोन्स iPhone 17, Pro, Pro Max, Air 10 मिनट की डिलीवरी के साथ पेश करेगा। ये आईफोन प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:10 AM
share Share
Follow Us on
अब 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा iPhone 17, Pro और Air; 19 सितंबर से यहां से करें ऑर्डर

अगर आप 10 मिनट में Apple की नई iPhone 17 सीरीज के फोन्स iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max और नया iPhone Air खरीदना चाहते हैं तो ये अब मुमकिन है। क्विक कॉमर्स ऐप Blinkit ये करने जा रहा है। Blinkit ने घोषणा की है कि वह 19 सितंबर से इन मॉडल्स की डिलीवरी ऐप के जरिए मात्र 10 मिनट में करेगा। यह घोषणा Blinkit के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से की गई है।

प्री-ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है

iPhone 17 सीरीज के फोन्स यानी 12 सितंबर से आप Blinkit पर नया iPhone चुन सकते हैं, मॉडल, स्टोरेज वेरिएंट और रंग के आधार पर ऑर्डर कर सकते हैं। Blinkit की यह सुविधा चुनिंदा शहरों में पहले से शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:₹2000 में खरीदें Dual-SIM वाले दो 4G फोन, कैमरा-बैटरी सब मस्त, होगी UPI पेमेंट

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Blinkit की घोषणा और डिलीवरी मॉडल

Blinkit ने बताया है कि 19 सितंबर से iPhone 17 सीरीज Blinkit ऐप पर उपलब्ध होगी। ग्राहक ऐप में जाकर iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air में से कोई भी मॉडल चुन सकते हैं। यह सेवा चुनिंदा शहरों में लागू होगी।

कीमतें और स्टोरेज वेरिएंट्स

iPhone 17 सीरीज़ की कीमतें इस प्रकार हैं:

iPhone 17 (256GB) – ₹82,900, (512GB) – ₹1,02,900

iPhone 17 Air: ₹1,19,900 (256GB), ₹1,39,900 (512GB), ₹1,59,900 (1TB)

iPhone 17 Pro: ₹1,34,900 से शुरू होकर ₹1,74,900 तक

iPhone 17 Pro Max: ₹1,49,900 से लेकर टॉप स्टोरेज वेरिएंट (2TB) तक ₹2,29,900 तक

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! OnePlus के इन 13 पुराने फोन्स को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट, देखें लिस्ट

iPhone 17 के फीचर्स

Apple ने iPhone 17 को एक नए और आकर्षक डिज़ाइन के साथ लॉन्च किया है। इसमें 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो अब ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी ब्राइटनेस 3000 nits तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। डिस्प्ले को Ceramic Shield 2 से प्रोटेक्ट किया गया है और फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें नया A19 चिपसेट दिया गया है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। यह न सिर्फ तेज़ और पावरफुल है बल्कि बैटरी एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। iPhone 17, iOS 26 पर चलता है, जिसमें Apple Intelligence जैसे नए AI फीचर्स शामिल किए गए हैं।

कैमरा विभाग में बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है। इसमें Dual Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है जिसमें 48MP का मेन कैमरा और 48MP का Ultra-Wide कैमरा मौजूद है। Ultra-Wide कैमरा मैक्रो शॉट्स भी ले सकता है। फ्रंट में 18MP का Center Stage कैमरा दिया गया है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग को बेहतर बनाता है। बैटरी लाइफ को भी अपग्रेड किया गया है। कंपनी का दावा है कि iPhone 17 की बैटरी iPhone 16 से ज्यादा देर तक चलती है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे 50% चार्ज लगभग 20 मिनट में हो सकता है। साथ ही, MagSafe और वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है।

ये भी पढ़ें:UPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड!
IPhone Apple Iphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.