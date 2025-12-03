अब कपड़े ऑर्डर करने से पहले पहन कर देखें, Google का Try-On हुआ भारत में लाइव, बदलेगी फैशन की दुनिया

संक्षेप: Google ने भारत में अपना AI-powered Virtual Try-On टूल लॉन्च कर दिया है। अब आप अपने फिट, स्टाइल या आउटफिट ऑर्डर करने से पहले, सिर्फ एक फोटो अपलोड करके देख सकते हैं कि कपड़ा आप पर कैसे लगेगा। जानिए कैसे काम करता है यह फीचर और क्या है इसके फायदे।

Google Try On Features: ऑनलाइन कपड़ों की शॉपिंग करने वाले लोग अक्सर इस बात से चिंतित रहते थे कि पेमेंट करके ऑर्डर देने के बाद जो आउटफिट आया, वो नक्श-ए-खुदा जैसा न निकले। लेकिन अब Google Try-On फीचर इस परेशानी को एक झटके में हल कर देता है। इस नये AI-पैक्ड टूल की मदद से, आप बस अपनी एक फोटो अपलोड करेंगे और Google उस कपड़े को आपकी बॉडी पर वर्चुअली पहनकर दिखाएगा। इससे आपको ये पता हो जाएगा कि कपड़ा आप पर फिट है या नहीं मतलब बिना मेहनत, बिना रिटर्न झंझट के पहले से ही पता हो जाएगा कि आउटफिट कैसा दिखेगा।

AI मॉडल आपके शरीर की शेप, कपड़ों की बनावट और फैब्रिक कैसे झुकेगा ये समझकर एक असली-जैसी तस्वीर तैयार करेगा। इससे ऑनलाइन शॉपिंग और आसान, भरोसेमंद और स्मार्ट बन जाएगी। जानिए कि यह फीचर कैसे काम करता है, किन चीजों का ध्यान रखना होगा, और किस तरह इससे ऑनलाइन खरीददारी का पूरा अंदाज बदल जाएगा।

Google Virtual Try-On क्या है और कैसे काम करता है क्या है Try-On फीचर Google का यह फीचर एक AI-powered virtual fitting room की तरह है। जब आप किसी शर्ट, ड्रेस, पैंट या जूते वाले प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे, वहां अगर उस लिस्टिंग के साथ “Try It On” का आइकन दिखेगा, तो आप अपनी फोटो अपलोड करके देख सकेंगे कि वह कपड़ा आप पर कैसे दिखेगा।

ये AI मॉडल खास तौर पर फैशन के लिए trained है यानी यह समझता है कि कपड़े आपके ऊपर कैसे फिट होंगे, कपड़ा कैसे झुकता है या गिरता है, और आपकी बॉडी के अनुसार आउटफिट कैसा लगेगा।

इस्तेमाल करने का तरीका Google Search या Shopping में उस कपड़े को खोजें, जिसे आप देखना चाहते हैं। अगर “Try It On” आइकन दिखे उस पर टैप करें। अपनी full-body फोटो अपलोड करें। कुछ ही सेकंड में AI आपको दिखाएगा कि वो कपड़ा आप पर कैसे लगेगा। चाहें तो लुक सेव करें, दोस्तों से शेयर करें या उसी समय खरीद की प्रक्रिया शुरू करें।

इस फीचर से क्या फायदे हैं यकीन के साथ खरीदारी: जरा भी शक नहीं रहेगा कि आउटफिट आपको सूटेगा या नहीं।

रिटर्न से बचाव: गलत साइज या स्टाइल के कारण वापस-भेजने की परेशानी नहीं।

नई कोशिश आसान: अलग-अलग स्टाइल आजमाने के लिए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, बस क्लिक करें।

दोस्तों से राय लें: लुक शेयर कर उनसे सुझाव लें।

कहीं से भी इस्तेमाल: किसी दुकान या मॉल की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से हो जाएगा।

किन बातों का रखें ध्यान पूरा-बॉडी फोटो महत्वपूर्ण सिर्फ चेहरा या कंधे दिखें तो ड्रेस फिट सही नहीं दिखेगी। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आउटफिट का रंग और बनावट सही दिखे। कुछ आउटफिट्स खास फिट या फैब्रिक के हो सकते हैं AI का अंदाज़ा 100% नहीं, थोड़ा अलग भी हो सकता है। डेटा सुरक्षा अपनी फोटो और पर्सनल जानकारी सुरक्षित रखें; भरोसेमंद प्लेटफार्म का ही उपयोग करें।