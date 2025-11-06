अब Google Maps बोलेगा, सुनेगा और रास्ता खुद बताएगा; फोन पर टाइप नहीं, बोलकर पूछो रास्ता, आए AI फीचर्स

संक्षेप: Google Maps में आ गया है नया Gemini AI अपडेट, जिससे अब आप Maps से बात कर सकेंगे। यह खुद आपको रियल-टाइम ट्रैफिक, लैंडमार्क-आधारित दिशा और नजदीकी जगहों की जानकारी देगा। जानिए नए फीचर्स और फायदों के बारे में:

Google Maps Gets New Features: अगर आप भी हर दिन Google Maps का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। Google ने अपने Maps ऐप में एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब Maps पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और समझदार हो गया है। अब यह सिर्फ रास्ता दिखाने वाला ऐप नहीं रहा, बल्कि एक AI-पावर्ड साथी (assistant) बन गया है, जो आपकी आवाज़ से बात करेगा और रियल टाइम में जवाब देगा। Google ने इस अपडेट में अपने सबसे एडवांस AI मॉडल Gemini को Maps में जोड़ा है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स बिना फोन को छुए ड्राइविंग करते हुए दिशा पूछ सकते हैं, रास्ते में ट्रैफिक की जानकारी ले सकते हैं, या पास में मौजूद रेस्तरां और पेट्रोल पंप की लोकेशन जान सकते हैं।

नया Google Maps अपडेट भारत में भी रोल-आउट होना शुरू हो गया है, जिसमें कॉन्वर्सेशनल ड्राइविंग (Conversational Driving), प्रोएक्टिव ट्रैफिक अलर्ट्स (Proactive Traffic Alerts) और लैंडमार्क-आधारित नेविगेशन (Landmark-based Navigation) जैसे शानदार फीचर्स शामिल हैं।

Google Maps के नए फीचर्स 1. अब Google Maps से बात कर पाएंगे अब आपको Maps पर टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। बस बोलिए “Hey Google, मुझे नजदीकी पेट्रोल पंप दिखाओ” या “मुझे नो ट्रैफिक वाला रूट बताओ।” और Maps आपको तुरंत जवाब देगा। यह फीचर ड्राइविंग के समय बहुत काम का है क्योंकि अब आपको फोन छूने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सड़क पर फोकस बना रहेगा और एक्सीडेंट का खतरा कम होगा।

2. अब Maps लैंडमार्क के जरिए दिशा बताएगा पहले Google Maps कहता था “500 मीटर बाद दाएं मुड़ें।” लेकिन अब यह बोलेगा “उस लाल मंदिर या Domino’s के बाद दाएं मुड़ें।” इससे नेविगेशन और भी आसान और प्राकृतिक लगेगा। नए लैंडमार्क-नेविगेशन सिस्टम में AI रियल-वर्ल्ड जगहों की पहचान करके उन्हें दिशा बताने में इस्तेमाल करता है।

3. पहले से पता चलेगा ट्रैफिक जाम अब Google Maps खुद आपको पहले से अलर्ट कर देगा कि आगे रोड बंद है या जाम लगा हुआ है। आपको “प्रोएक्टिव ट्रैफिक अलर्ट” मिलेगा, यानी Maps अब आपके चलने से पहले सोचने लगेगा। इससे आप समय बचा पाएंगे और आसानी से वैकल्पिक रूट चुन सकेंगे।

4. AI देगा Real-Time Suggestion अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक खाना खाने का मन हुआ, तो बस बोलिए “कोई अच्छा साउथ इंडियन रेस्तरां पास में है?” AI-पावर्ड Gemini तुरंत आपके रूट पर मौजूद रेस्तरां, कैफ़े या पार्किंग की जानकारी देगा। यह फीचर खासकर लॉन्ग ड्राइव और रोड ट्रिप्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा।

5. अब Maps बनेगा आपका ‘को-पायलट’ Google Maps का यह अपडेट अब आपकी कार के Android Auto सिस्टम से भी जुड़ जाएगा। यानि अगर आपकी कार में Android Auto या Smart Screen है, तो Maps आपको पूरी यात्रा में “हाथ-फ्री” गाइड करेगा। आपको बस बोलना है “Take me to Connaught Place” और Maps बाकी सब संभालेगा।

भारत में कब और किन्हें मिलेगा यह अपडेट? Google ने बताया है कि यह फीचर्स भारत में धीरे-धीरे रोल-आउट होंगे। फिलहाल यह अपडेट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कुछ यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। आने वाले हफ्तों में सभी Android और iPhone यूजर्स के लिए यह फीचर्स उपलब्ध होंगे। भारत में लैंडमार्क नेविगेशन और AI Chat फीचर्स के साथ-साथ EV चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, रेस्टोरेंट रिव्यू, और ट्रैफिक जाम की लाइव अपडेट्स भी जोड़ी जाएंगी।