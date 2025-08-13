फूड लवर्स के लिए आई गुड न्यूज! अब सिर्फ 1 रुपए में लें Zomato Gold का मजा

Zomato ने Gold का सब्सक्रिप्शन का रिन्यूअल अब 1 रुपये में शुरू कर दिया है। जानिए यह ऑफर कब और किसके लिए लागू है, और इसमें कौन-कौन से फायदे शामिल हैं।

फूड लवर्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब आप अपनी Gold सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 रुपये में रिन्यू कर सकते हैं। Zomato ने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को और खास बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। यह ऑफर मुख्य रूप से मौजूदा Gold मेंबर्स के लिए है और नए यूजर्स पर फिलहाल लागू नहीं हो सकता। इसमें आप सिर्फ 1 रुपये में Gold को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसके साथ मिलने वाले लाभ जैसे कि मुफ्त डिलीवरी, डाइन-इन डिस्काउंट और प्रायोरिटी एक्सेस भी बरकरार रहेंगे। आइए आपको बताते हैं Zomato Gold में क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसे कैसे एक्टिवेट करें।

क्या है ऑफर Zomato ने हाल ही में अपने Gold प्रोग्राम के रिन्यूअल को लेकर एक जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें मौजूदा Gold मेंबर्स अपनी सदस्यता को सिर्फ 1 रुपये में रिन्यू कर सकते हैं। यह विशेष रूप से चुनिंदा यूजर्स को ही उपलब्ध है शायद पहले से Gold मेंबर हैं या प्रमोशनल ईमेल/नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहे हों।

Zomato Gold यूजर्स को क्या मिलता है? फायदों की बात करें तो Zomato Gold मेंबरशिप आपको ये सुविधाएं मिलती हैं:

डिलीवरी लाभ: 199 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर मुफ्त डिलीवरी (सामान्यतः 7–10 कि.मी. के भीतर)।

डाइन-इन डिस्काउंट: साझेदार रेस्तरां में 30–40% तक का डिस्काउंट।

VIP/प्राथमिकता एक्सेस: हाई डिमांड वाले समय (rush hour) में मेंबर्स को प्राथमिकता मिलती है।

रिन्यू कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस Step 1: Zomato ऐप खोलें और Gold टैब पर जाएं।

Step 2: अगर आपके पास यह 1 रुपये वाला स्पेशल ऑफर मौजूद है, तो “Renew for 1 रुपये ” या संबंधित बैनर दिखाई देगा।